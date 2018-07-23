Пассажиров такси застрахуют

Законопроект рекомендован профильным комитетом к принятию в первом чтении в Госдуме . Предельная сумма страховки составит 2 млн руб., страховщики считают, что одна поездка на такси подорожает на 3-4 рубля.

Авторы инициативы считают, что пассажиры легковых такси подвергаются повышенному риску из-за того, что за рулем машины с шашечками может оказаться практически кто угодно, а условия работы в такси заставляют водителей перерабатывать, и шофер может просто заснуть за рулем. Таксисты очень часто нарушают ПДД и рискованно водят, что тоже не добавляет пассажирам безопасности.

Сейчас пассажиров такси защищает только ОСАГО, а максимальный размер выплат ограничен 500 тыс. руб. Если поправки примут, то сумма вырастет в четыре раза. В первом чтении законопроект могут рассмотреть уже на этой неделе, а последующие чтения состоятся уже в осеннюю сессию парламента. Поправки предусматривают годовой переходный период, в течение которого таксисты подготовятся к нововведениям, а страховщики разработают тарифы.