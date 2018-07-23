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Омская молодежь собралась на «РИТМ»
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Омская молодежь собралась на «РИТМ» 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
В Омской области стартовал молодежный форум, на который прибывают 450 участков. Сегодня, 23 июля, в Омской области стартовал молодежный форум «РИТМ-2018». Он проходит в лагере «Березовая роща» в Саргатском районе.
В понедельник участники познакомятся с кураторами направлений и сходят на первые занятия. Они встретятся с Бари Алибасовым-младшим — предпринимателем и бизнес-тренером. Он расскажет, как формировать управленческие навыки. Позже «РИТМ» посетят несколько московских спикеров: директор по развитию студии Twin3D Алексей Белокопытов, председатель общественного молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России» Юлия Смирнова, корреспондент "Первого канала" Георгий Шерстнев.
— С форума я рассчитываю увезти максимум полезных знакомств и новой информации, которая пригодится мне для дальнейшего личностного развития и продвижения районных медиа-продуктов, — поделился впечатлениям один из участников, житель Исилькуля Андрей Варкентин.
Напомним, образовательная программа форума состоит из нескольких направлений. Участники выбирают то, что им ближе: добровольчество, предпринимательство, развитие студенческого самоуправления, информационная, творческая, общественно-политическая деятельность. Они изучат опыт ведения информационных кампаний, развивают навыки организации и проведения массовых мероприятий, проектной работы.
Одно из главных событий «РИТМа» — грантовый конкурс. Его фонд — 1,5 млн руб. Если проект социально значимый, максимальная сумма гранта — 150 тыс. руб. Для бизнес-проекта — 400 тыс. руб.
Напомним, в прошлый раз молодежный форум «РИТМ» проходил в Омске в 2015 году. В нем участвовала молодежь из Омской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края. Тогда омичи представили 50 проектов.
Фото: минспорта Омской области
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