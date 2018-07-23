Нижегородские министры проходят переподготовку в РАНХиГС

Фото из архива НПНижегородские министры проходят переподготовку в РАНХиГСВ Нижегородском институте управления — филиале РАНХиГС стартовал второй очный модуль образовательной программы «Развитие региональных команд» для руководителей органов исполнительной власти субъектов Приволжского федерального округа.

— Вся команда испытывает драйв от обучения, — отметил участник программы Сергей Баринов. — Преподаватели учат взаимодействовать в команде, понимать тонкости настроек, которые необходимо знать, чтобы быть эффективным управленцем, рассказывают о процессе разработке крупных сложных проектов. Новые знания, новое восприятие вопросов и проблем, с которыми сталкиваешься в повседневности, — всё это очень ценно и, несомненно, пригодится в работе.

Команда сейчас занимается поиском универсального пространственного решения для городов, агломераций.

— Обсуждаем темы сохранения исторического наследия городов, развития культурных пространств, консолидации IT-кластера как места, где специалисты работают, учатся, живут. Эти и другие вопросы мы детально прорабатываем, обсуждаем с экспертами, в том числе РАНХиГС и АСИ, и ищем оптимальные варианты их решения, — добавил Сергей Баринов.