В Дагестане установили специальные знаки в защиту ежей

Дагестане установили специальные знаки в защиту ежейДагестанской школой управления и Ассоциацией исламских финансовых компаний России в субботу, 21 июня, была проведена акция «Экологический субботник», — сообщил директор «Дагестанской школы управления» Абдулхаким Маллаев.

Мероприятие было направлено на сохранение популяции ежей в республике. В рамках акции вдоль дороги Аэропорт-Махачкала, Хасавюрт-Махачкала и автодороги «Сулак» участники акции разместили специальные знаки, которые предупреждают владельцев автотранспорта о наличии данного вида млекопитающих. Место, где установили знаки, выбрано неспроста — на данной территории зафиксирована наибольшая смертность животных.

Организаторы акции также запустили в социальных сетях флешмоб #СпаситеЕжиков и просят всех неравнодушных поддержать акцию.