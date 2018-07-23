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В Дагестане установили специальные знаки в защиту ежей
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В Дагестане установили специальные знаки в защиту ежей 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В Дагестане установили специальные знаки в защиту ежейДагестанской школой управления и Ассоциацией исламских финансовых компаний России в субботу, 21 июня, была проведена акция «Экологический субботник», — сообщил директор «Дагестанской школы управления» Абдулхаким Маллаев.
Мероприятие было направлено на сохранение популяции ежей в республике. В рамках акции вдоль дороги Аэропорт-Махачкала, Хасавюрт-Махачкала и автодороги «Сулак» участники акции разместили специальные знаки, которые предупреждают владельцев автотранспорта о наличии данного вида млекопитающих. Место, где установили знаки, выбрано неспроста — на данной территории зафиксирована наибольшая смертность животных.
Организаторы акции также запустили в социальных сетях флешмоб #СпаситеЕжиков и просят всех неравнодушных поддержать акцию.
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