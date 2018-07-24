Расскажите, пожалуйста, имеет ли завещание срок давности?

Нет, закон не предусматривает такого понятия как «срок давности» для завещания, наследственное право такого понятия не содержит. В силу статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, определить доли наследников в наследстве любым образом, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения.

Завещание составляется в письменной форме и должно быть обязательно нотариально удостоверено.

Для того чтобы завещание начало действовать, необходимо возникновение как минимум одного юридического факта — открытия наследства. Наследство открывается со смертью гражданина (наследодателя). Сама сущность такой сделки, как завещание, состоит в том, что наследственные правоотношения начинают действовать после смерти наследодателя.

Таким образом, завещание не имеет срока давности и вступает в силу с момента открытия наследства.

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