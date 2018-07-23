«Беспощадные как тигры»: почему так говорили про чеченцев

О смелости, необузданности и непокорности чеченцев ходят легенды. Но что же сделало их такими? Возможно, следует рассмотреть историю чеченского народа в историческом контексте.

«Беспощадные как тигры»

Турцией, Рубеж XVII-XVIII столетий ознаменовался многочисленными войнами России Персией , а также с крымским ханством. Поскольку от врагов нашу страну отделял Кавказский хребет, стратегически важно было захватить над ним контроль. Но это оказалось не так— то просто. Горцы вовсе не хотели быть покоренными. Так, в 1732 году чеченцы напали на русский батальон, совершавший переход из Дагестана на Ставрополье . С 1785 по 1791 год чеченские шайки не раз вероломно нападали на русские воинские гарнизоны, на мирных землепашцев, осваивавших земли нынешнего Ставрополья.

Своего пика противостояние между русскими и чеченцами достигло в 1834 году, когда во главе мятежников встал имам Шамиль. Русская армия во главе с фельдмаршалом Паскевичем прибегала к тактике «выжженной земли»: аулы, население которых было на стороне мятежников, разрушали, а их жителей поголовно уничтожали. В целом сопротивление чеченцев удалось сломить, но отдельные «диверсии» против русских продолжались вплоть до революции 1917 года. «Они поражают своей подвижностью, проворством, ловкостью.

На войне они кидаются в середину колонны, начинается ужасная резня, потому что чеченцы проворны и беспощадны как тигры», — пишет В. А. Потто в книге «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях» (1887). Когда во время одного из сражений русские предложили чеченцам сдаться, те ответили: «Мы не хотим пощады, одной милости просим у русских — пусть дадут знать нашим семействам, что мы умерли, как и жили — не покоряясь чужой власти».

«Дикая дивизия»

Во время Гражданской войны многие чеченцы и ингуши пошли служить в «Дикую дивизию» под командованием генерала Деникина. В 1919 году эта «дивизия» устроила настоящую резню на Украине , куда отправилась подавлять восстание Махно. Правда, в первом же бою с махновцами «дикари» были разгромлены.

После чего чеченцы объявили, что не желают больше воевать у Деникина и самовольно вернулись к себе на Кавказ. Вскоре формально на Кавказе была установлена советская власть. Однако с 1920 по 1941 год на территории Чечни Ингушетии произошло 12 крупных вооруженных восстаний против большевиков и более 50 бунтов более мелкого масштаба. В военные годы количество диверсий со стороны местного населения привело к упразднению Чечено— Ингушской АССР и депортации местных жителей.

«Приходи свободным!»

Почему же с чеченцами всегда было так тяжело? Потому что основы их культуры в корне отличаются от нашей. Так, до сих пор у них в ходу кровная месть. К тому же, чеченец не имеет права признавать своих ошибок. Ошибившись, он все равно будет до самого конца настаивать на собственной правоте. Запрещено и прощать своих врагов. В то же время у чеченского народа есть понятие «нохчалла», что означает «быть чеченцем». Оно включает в себя свод этических правил, принятых в чеченском обществе. Согласно ему, чеченец должен быть сдержанным, немногословным, неторопливым, осторожным в высказываниях и оценках.

Нормой считаются предложение помощи тем, кто в ней нуждается, взаимовыручка, гостеприимство, уважение к любому человеку независимо от его родства, веры или происхождения. Но при этом «нохчалла» подразумевает неприятие любого принуждения. Чеченцев с детских лет воспитывают воинами, защитниками. Даже древнее чеченское приветствие гласит: «Приходи свободным!» Нохчалла — это не только внутреннее ощущение свободы, но и готовность отстаивать ее любой ценой.

В старой чеченской песне, которая впоследствии стала гимном «свободной Ичкерии», говорится: Скорее скалы гранитные, как свинец, расплавятся, Чем полчища врагов заставит нас склониться! Скорее земля возгорится во пламени, Чем мы предстанем могиле, продав свою честь! Никогда и никому мы не покоримся Смерть или Свобода — одного из двух добьемся.

Сами чеченцы утверждают, что среди них есть истинные носители «святых традиций вайнахов» — адатов — и есть те, кто отошел от этих канонов. Кстати, слово «вайнах» означает «наш человек». И когда-то «своим» для чеченцев мог стать человек любой национальности. Но, разумеется, при условии соблюдения их обычаев. Те чеченцы, которые занимаются разбоем и грабежами, которые становятся террористами — не «истинные вайнахи». Свой могучий темперамент они используют в недостойных целях. Но судить по ним обо всем чеченском народе — большая ошибка.