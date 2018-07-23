Чистая прибыль «Русснефти» по РСБУ за полгода выросла в 2,2 раза — до 7,9 млрд рублей

Чистая прибыль «Русснефти» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) увеличилась в январе — июне 2018 года в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 7,87 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка «Русснефти» выросла за отчетный период на 55,5% — до 84,386 млрд рублей.

Себестоимость продаж составила 63,18 млрд рублей, что на 43,2% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Прибыль до налогообложения составила 10,079 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем в январе — июне 2017 года.