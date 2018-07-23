Заключительная часть сводного отряда полиции Иркутской области вернулась из Сочи 

Сегодня сводный отряд полиции Иркутской
области вернулся к месту постоянного несения службы из командировки.
Полицейские Приангарья находились в городе Сочи, где помогали местным
правоохранительным органам в обеспечении безопасности во время
проведения Чемпионата мира по футболу.
За время командировки наши земляки
проявили себя с наилучшей стороны, оставив о себе самые хорошие
впечатления среди местного населения и гостей города-курорта.
На железнодорожном вокзале полицейских
встречали родные и близкие, а также руководители регионального главка во главе с начальником генералом-лейтенантом полиции Андреем Калищуком.