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Заключительная часть сводного отряда полиции Иркутской области вернулась из Сочи
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Заключительная часть сводного отряда полиции Иркутской области вернулась из Сочи 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Сегодня сводный отряд полиции Иркутской
области вернулся к месту постоянного несения службы из командировки.
Полицейские Приангарья находились в городе Сочи, где помогали местным
правоохранительным органам в обеспечении безопасности во время
проведения Чемпионата мира по футболу.
За время командировки наши земляки
проявили себя с наилучшей стороны, оставив о себе самые хорошие
впечатления среди местного населения и гостей города-курорта.
На железнодорожном вокзале полицейских
встречали родные и близкие, а также руководители регионального главка во  главе с начальником генералом-лейтенантом полиции Андреем Калищуком.
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