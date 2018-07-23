Заключительная часть сводного отряда полиции Иркутской области вернулась из Сочи

Сегодня сводный отряд полиции Иркутской

области вернулся к месту постоянного несения службы из командировки.

Полицейские Приангарья находились в городе Сочи , где помогали местным

правоохранительным органам в обеспечении безопасности во время

проведения Чемпионата мира по футболу.

За время командировки наши земляки

проявили себя с наилучшей стороны, оставив о себе самые хорошие

впечатления среди местного населения и гостей города-курорта.

На железнодорожном вокзале полицейских

встречали родные и близкие, а также руководители регионального главка во главе с начальником генералом-лейтенантом полиции Андреем Калищуком.