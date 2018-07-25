На встрече с главой управы обсудят несанкционированную торговлю в районе

Глава управы Нагатино-Садовников Сергей Фёдоров встретится с жителями района в среду, 1 августа.

Первой темой для обсуждения станет пресечение несанкционированной торговли на территории района. Так, нагатинцы смогут узнать о том, какие мероприятия проводит управа для борьбы с точками незаконной реализации товаров в Нагатино-Садовников, а также о том, куда обращаться и что делать в случае обнаружения случаев несанкционированной торговли. Кроме того, на встрече расскажут, чем может грозить ведение незаконной торговли и какие опасности таит в себе приобретение товаров в незарегистрированных пунктах продажи.

После этого на встрече с главой управы будут говорить о возможностях взаимодействия с общественными организациями и объединениями на территории Нагатино-Садовников. Все желающие смогут задать интересующие их вопросы и получить верную информацию от ответственных лиц.

Последнюю июльскую встречу посвятили обсуждению работы и состояния предприятий на потребительском и рынке услуг в районе — например, о снижении количества киосков в Нагатино-Садовниках, а также выявлению случаев обнаружения брошенного и разукомплектованного транспорта.