Семья экс-руководителя Российского авторского общества создаст блокчейн-проект

Семья бывшего гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова может вернуться в сферу управления авторскими правами с проектом блокчейн-платформы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В конце 2017 г. Федотов был условно-досрочно освобожден от наказания по обвинению в мошенничестве. Теперь его мать, бывший бухгалтер организации Вера Федотова , стала гендиректором новой Евразийской организации интеллектуальной собственности (ЕВРОИС), пишет газета. Единственным учредителем организации стал Сергей Прохоров . ЕВРОИС зарегистрирована в конце мая.

ЕВРОИС — «коммерческая структура, созданная для содействия правообладателям стран—членов Евразийского экономического союза в реализации их прав на результаты интеллектуальной деятельности», пишет газета, ссылаясь на ее сайт. Издание отмечает, что 20 июля сайт был в открытом доступе, но сейчас доступ к нему закрыт для неавторизованных пользователей. Представитель сайта заявила газете, что ресурс пока в разработке, а сведения на нем не являются официальной информацией.

Цель организации — развитие блокчейн-платформы Orpheus Digital Platform для управления правами на интеллектуальную собственность и социальной сети Artvision. Компания планирует также давать консультации в области авторского и смежного права и развивать некоммерческие культурные проекты.