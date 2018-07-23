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Семья экс-руководителя Российского авторского общества создаст блокчейн-проект
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Семья экс-руководителя Российского авторского общества создаст блокчейн-проект 

Ведомости 1 час назад
Семья бывшего гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова может вернуться в сферу управления авторскими правами с проектом блокчейн-платформы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
В конце 2017 г. Федотов был условно-досрочно освобожден от наказания по обвинению в мошенничестве. Теперь его мать, бывший бухгалтер организации Вера Федотова, стала гендиректором новой Евразийской организации интеллектуальной собственности (ЕВРОИС), пишет газета. Единственным учредителем организации стал Сергей Прохоров. ЕВРОИС зарегистрирована в конце мая.
ЕВРОИС — «коммерческая структура, созданная для содействия правообладателям стран—членов Евразийского экономического союза в реализации их прав на результаты интеллектуальной деятельности», пишет газета, ссылаясь на ее сайт. Издание отмечает, что 20 июля сайт был в открытом доступе, но сейчас доступ к нему закрыт для неавторизованных пользователей. Представитель сайта заявила газете, что ресурс пока в разработке, а сведения на нем не являются официальной информацией.
Цель организации — развитие блокчейн-платформы Orpheus Digital Platform для управления правами на интеллектуальную собственность и социальной сети Artvision. Компания планирует также давать консультации в области авторского и смежного права и развивать некоммерческие культурные проекты.
Федотов возглавлял Российское авторское общество с 2004 г. В 2016 г. он был арестован по подозрению в мошенничестве, а в конце 2017 г. условно-досрочно освобожден. РАО возглавил соучредитель Первого музыкального издательства Максим Дмитриев. Действующее руководство общество также развивает блокчейн-платформу в области авторских прав на базе организации IPChain, которой руководит председатель совета директоров РАО Андрей Кричевский.
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