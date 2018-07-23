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Омичи стали чаще жаловаться на ЖКХ и мобильных операторов
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Омичи стали чаще жаловаться на ЖКХ и мобильных операторов 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
За год в Роспотребнадзор поступило 2384 жалобы. Больше всего омичи недовольны управляющими компаниями, мобильными операторами, банками, страховщиками и коллекторами. В Роспотребнадзоре рассказали, чем больше всего недовольны омичи. В 2017 году к санврачам поступило 2384 жалобы на нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей, в 2016 их было меньше, в 2015 — больше. Чаще всего омичи жалуются на нарушения в сфере услуг ЖКХ, на операторов связи, банки, страховые компании, коллекторов. Недовольны они и оказанием бытовых услуг: работой ателье, химчисток, изготовлением, установкой пластиковых окон, мебели. Много поступает жалоб в сфере нарушения правил торговли — 688 за 2017 год.
Меньше недовольства вызывает долевое строительство, транспорт, платные медицинские, образовательные, риэлтерские услуги.
— Конечно, не все жалобы являются основанием для проверок или административных расследований. Только 22% от всех жалоб стали основанием для проведения таких мероприятий в 2017 году, — рассказала начальник отдела по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Омской области Ольга Екимова.
Она пояснила, что сейчас проверка на основании обращения физлица может быть проведена, только если потребитель обращался к продавцу/поставщику услуг с претензией, и эта претензия была отклонена. Срок давности для привлечения к ответственности за нарушения в сфере защиты прав потребителей — один год.
— По жалобам, где мы проводим проверки, практически всегда подтверждаются факты и доводы, с которыми граждане к нам обращаются, — добавила Ольга Екимова.
В ЖКХ нарушений больше всего. Это нарушение порядка ценообразования при установлении платы за ремонт и содержание жилья, когда без согласия собственников УК выставляет плату в квитанциях, нарушение порядка расчетов за коммунальные услуги, в том числе ОДН. Часто исполнители ЖКУ не предоставляют необходимой информации в квитанции о стоимости услуги и ее исполнителе. Бывает, что две УК одновременно выставляют две платежные квитанции.
В сфере защиты прав потребителей в 2017 году к ответственности привлечено 58 хозяйствующих субъектов в области ЖКХ, они оштрафованы на 1,5 млн руб.
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