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Бумаги «Русала» и En+ взлетели на 16-26% на Мосбирже в надежде на отмену санкций
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Бумаги «Русала» и En+ взлетели на 16-26% на Мосбирже в надежде на отмену санкций 

Прайм 45 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Акции "Русала" и глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ взлетели на 16-26% на открытии торгов на Московской бирже в надежде на возможную отмену санкций США.
К 10.11 мск акции «Русала» росли на 10,84% (ранее подскакивали на 25,6% — до 30 рублей), ГДР En+ — на 8,04% (уже поднимались на 16,4% — до 362 рублей), свидетельствуют данные Московской биржи. При этом индекс Мосбиржи рос на 0,6%.
Ранее глава министерства финансов США Стивен Мнучин сообщил, что ведомство получило от российского алюминиевого гиганта «Русал» предложения, которые могут привести к выводу компании из-под действия американских санкций. При этом детали пока не разглашаются. Министр добавил, что американская администрация хотела бы найти приемлемое решение по этому вопросу.
В начале апреля США внесли в свой так называемый «черный список» (SDN-лист) «Русал» и En+, контролируемые Олегом Дерипаской. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.
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