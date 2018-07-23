Бумаги «Русала» и En+ взлетели на 16-26% на Мосбирже в надежде на отмену санкций

К 10.11 мск акции «Русала» росли на 10,84% (ранее подскакивали на 25,6% — до 30 рублей), ГДР En+ — на 8,04% (уже поднимались на 16,4% — до 362 рублей), свидетельствуют данные Московской биржи. При этом индекс Мосбиржи рос на 0,6%.

Ранее глава министерства финансов США Стивен Мнучин сообщил, что ведомство получило от российского алюминиевого гиганта «Русал» предложения, которые могут привести к выводу компании из-под действия американских санкций. При этом детали пока не разглашаются. Министр добавил, что американская администрация хотела бы найти приемлемое решение по этому вопросу.