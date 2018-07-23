Инициативы участников форума «Архыз XXI» передадут полпреду 

Организаторы форума «Архыз XXI» обобщат лучшие предложения и идеи участников форума, а затем передадут их полномочному представителю президента России на Северном Кавказе.
«Форум уже традиционно стал площадкой, которая генерирует очень интересные форматы и новые подходы, он становится презентационной площадкой, где можно увидеть наиболее успешные практики… Часть предложений мы сформулируем, передадим в полпредство как некие форматы для тиражирования», — сообщил директор филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ на Северном Кавказе, член Общественной палаты России Азамат Тлисов.
В течение форума участники представляли свои проекты, которые можно реализовать с помощью некоммерческого сектора, на конкурс лучших проектов и в инкубаторе проектных идей. «Это позволяет участникам, возвращаясь в свои регионы, найти единомышленников, применять эти идеи, улучшая жизнь граждан, повышая качество жизни нашего общества», — уточнил Тлисов.
Форум «Архыз XXI» — дискуссионная и образовательная площадка, которая объединяет представителей некоммерческих организаций, власти, бизнеса и экспертного сообщества. В этом году участниками форума стали более 300 человек.