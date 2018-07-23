Полпред Президента в СЗФО находится с рабочим визитом в Псковской области

Рабочая поездка началась с возложения цветов к обелиску «Пик Победы» в честь освобождения Острова войсками 3-го Прибалтийского фронта в годы Великой Отечественной войны.

Также цветы возложили к памятному знаку с барельефом майору Тарасу Рымарю. Под его командованием был предотвращен взрыв знаменитых островских цепных мостов, заминированных немецко-фашистскими оккупантами в 1944-м. Оба монумента расположены в Парке Победы, где ведется капитальный ремонт в рамках проекта «Городская среда».

Также в программе визита Александра Беглова — посещение социальных объектов и ряд совещаний, в том числе — обсуждение вопроса передачи имущества Министерства обороны РФ муниципальным образованиям.

Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Он работает в Островском районе.