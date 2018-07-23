Полпред Президента в СЗФО находится с рабочим визитом в Псковской области 

Полномочный представитель Президента РФ Александр Беглов находится сегодня, 23 июля, с рабочим визитом в Псковской области, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Рабочая поездка началась с возложения цветов к обелиску «Пик Победы» в честь освобождения Острова войсками 3-го Прибалтийского фронта в годы Великой Отечественной войны.
Также цветы возложили к памятному знаку с барельефом майору Тарасу Рымарю. Под его командованием был предотвращен взрыв знаменитых островских цепных мостов, заминированных немецко-фашистскими оккупантами в 1944-м. Оба монумента расположены в Парке Победы, где ведется капитальный ремонт в рамках проекта «Городская среда».
В церемонии возложения приняли участие врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, Главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, прокурор Псковской области Сергей Белов, глава Островского района Дмитрий Быстров. Вместе с ветеранами войн и Вооруженных Сил, островичами и гостями города они почтили память павших при освобождении Островского района от немецко-фашистских захватчиков.
Также в программе визита Александра Беглова — посещение социальных объектов и ряд совещаний, в том числе — обсуждение вопроса передачи имущества Министерства обороны РФ муниципальным образованиям.
Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Он работает в Островском районе.