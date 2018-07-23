Тайны Бермудского треугольника, которые до сих пор не раскрыты

История Бермудского треугольника, также известного как «Треугольник дьявола», тревожит сердца людей примерно с начала 1800 года. Этот район находится в западной части Северо-Атлантического океана — и там на самом деле происходит какая-то чертовщина. Корабли и самолеты исчезали здесь в прошлом и пропадают по сей день, не оставляя никаких следов. Вот несколько главных загадок Бермудского треугольника — держитесь подальше от тех вод.

Кэрролл А. Диринг

Один из самых известных кораблей-призраков был найден 31 января 1921 года. Последний раз груженную углем шхуну видели 29 января того же года у плавучего маяка, но уже без экипажа. На борту корабля-призрака спасатели не нашли никаких свидетельств о случившемся, все оставалось на своих местах, будто команда только что покинула шхуну.

Flight 19 В декабре 1945 года группа из пяти истребителей US Navy Avenger с позывным Flight 19 вылетела на обычную тренировку по ориентированию на местности. Спустя какое-то время командир отделения с изумлением понял, что не может вернуться на базу — чем больше они искали землю, тем дальше уходили в открытый океан. В последнем сообщении (связь с базой сохранялась все время) командир принял решение сажать самолеты на воду из-за нехватки топлива. Больше Flight 19 никто никогда не видел.

Эллен Остин

Капитан «Эллен Остин» заметил неизвестную шхуну в Центральной Атлантике и решил высадить на ее борт часть команды. На борту странного корабля обнаружился ценный груз. Оба судна двинулись в Бостон, но до гавани дошло только одно. Призрачный корабль растворился в воздухе со всей командой.

Douglas DC— 3 Douglas Dakota или DC-3 всегда считались одними из самых надежных самолетов своего времени. В декабре 1948 года очередной DC-3 вылетел из Пуэрто-Рико с 28 пассажирами на борту. Рейс направлялся в Майами , но пропал в районе Бермудского треугольника. Ни обломков крушения, ни других следов найдено не было.

Исчезновение Трисландера

Думаете, все загадки Бермудского треугольника остались в прошлом? Мистика не имеет возраста. В декабре 2008 года трехмоторный Trislander вылетел из Сантьяго в Нью-Йорк с 12 пассажирами на борту, однако так и не добрался до места назначения. Всего через 35 минут после взлета самолет исчез с радаров. Несмотря на массовые поисковые операции Береговой охраны США , никто не знает, что случилось с самолетом и его командой.

Рейс 441 30 октября 1954 года рейс 441 просто растворился на самой границе Бермудского треугольника. Пилот даже не успел отправить сигнал S. O. S. Тела? Обломки? Ничего подобного. Растворился в воздухе — внезапно и навсегда.

B. S. A. A Star Tiger