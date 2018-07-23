В Судаке полицейские провели очередную консультационную встречу с гражданами в рамках акции «Госуслуги — это проще, чем кажется»

В рамках информационно-разъяснительных мероприятий сотрудники полиции встретились с коллективом муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности бюджетных учреждений городского округа Судак », чтобы рассказать судакчанам о предоставляемых ведомством государственных услугах, в том числе в электронном виде — через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, пользователи получают доступ ко всем услугам портала, в том числе к тем, которые оказывают органы внутренних дел . Предоставление государственной услуги производится в приоритетном порядке — заявителю индивидуально назначается дата и время приема, о чем он уведомляется в электронном виде. Кроме того, установлена 30% скидка для физических лиц на оплату государственной пошлины на ряд услуг.

Полицейские обратили внимание, что заявление, поданное в электронном виде, обладает той же юридической силой и влечет за собой такие же последствия, что и заявление, поданное лично. После подачи заявления граждане могут контролировать его статус из своего «личного кабинета» на портале.

Кроме того, гости в погонах предложили гражданам оценивать качество государственных услуг, предоставляемых ведомством.

Выставить оценку и высказать свое мнение можно несколькими способами: заполнив опросную форму на сайте МВД России или на сайте МВД по Республике Крым ; заполнив опросную форму непосредственно при посещении органов внутренних дел; на портале www.gosuslugi.ru — после получения услуги; оценки и комментарии также можно оставлять в сети Интернет на сайте «Ваш контроль» https://vashkontrol.ru.

В завершение встречи сотрудники полиции ответили на все интересующие вопросы судакчан и вручили буклеты с подробной информацией о правилах создания личного кабинета на едином портале госуслуг.