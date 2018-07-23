В Черемхово сводный отряд сотрудников полиции вернулся из длительной командировки 

Сегодня сотрудники межмуниципального
отдела МВД России «Черемховский» вернулись из служебной командировки в Сочи, где проходил чемпионат мира по футболу.
В Черемхово на железнодорожном вокзале сотрудников встретили руководство отдела, общественники, а также родные и близкие.
Два месяца назад стражи порядка убыли в город Сочи, чтобы оказывать помощь местным правоохранительным органам в обеспечении охраны общественного порядка во время прохождения чемпионата
мира по футболу. С приветственным словом к личному составу обратился
начальник межмуниципального отдела МВД России «Черемховский»
подполковник полиции Сергей Линский. Он поблагодарил сотрудников за службу, а также отметил, что семьи офицеров гордятся ими и поздравляют с возвращением на родную землю.