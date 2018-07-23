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В Черемхово сводный отряд сотрудников полиции вернулся из длительной командировки
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В Черемхово сводный отряд сотрудников полиции вернулся из длительной командировки 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Сегодня сотрудники межмуниципального
отдела МВД России «Черемховский» вернулись из служебной командировки в  Сочи, где проходил чемпионат мира по футболу.
В Черемхово на железнодорожном вокзале сотрудников встретили руководство отдела, общественники, а также родные и близкие.
Два месяца назад стражи порядка убыли в  город Сочи, чтобы оказывать помощь местным правоохранительным органам в  обеспечении охраны общественного порядка во время прохождения чемпионата
мира по футболу. С приветственным словом к личному составу обратился
начальник межмуниципального отдела МВД России «Черемховский»
подполковник полиции Сергей Линский. Он поблагодарил сотрудников за  службу, а также отметил, что семьи офицеров гордятся ими и поздравляют с  возвращением на родную землю.
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