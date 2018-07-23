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В Адыгее обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры
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В Адыгее обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В ходе выездного рабочего совещания отдельно рассматривалась тема строительства транспортных развязок на федеральной трассе М-4 «Дон». Данная дорога находится в оперативном управлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги». Участок этой трассы длинной в 21,6 км проходит по территории Адыгеи.
«Наибольшую автомобильную нагрузку испытывают транспортные артерии в Тахтамукайском и Теучежском районах. Поэтому для Адыгеи приоритетное значение имеет строительство новых транспортных развязок, которые помогут разгрузить напряженные участки действующей сети автодорог, будут способствовать обеспечению безопасности дорожного движения», — отметил Мурат Кумпилов.
В частности, республика заручилась поддержкой Госкомпании в строительстве значимого инфраструктурного объекта — транспортной развязки возле пгт. Тлюстенхабль. Контракт с подрядчиком — ООО «СтройЮгРегион» уже заключен. В скором времени начнутся строительные работы. Объект планируется сдать в сентябре 2019 года.
На месте строительства объекта Сергей Кельбах и Мурат Кумпилов обсудили этапы реализации проекта. Он предусматривает реконструкцию 1745,5 метров автодороги с переводом в первую техническую категорию, строительство четырёхпролётного путепровода и надземного пешеходного перехода. Кроме того, будут сооружены съезды протяженностью 1450 метров, шумозащитные экраны, барьерные ограждения, решены вопросы по переустройству действующих инженерных и других коммуникаций. В настоящее время ведутся подготовительные работы. С учетом возрастающего пассажиропотока в курортный сезон активная фаза строительства начнется в сентябре.
Руководитель Госкомпании обратил внимание на важность обеспечения безопасности движения, рекомендовал обустроить остановочные площадки в местах, безопасных для общественного транспорта, принять другие меры, регулирующие пассажиропоток. В этой связи Глава РА указал на необходимость строительства Псекупского пешеходного перехода, который также повлияет на безопасность движения пешеходов на оживленном участке трассы.
Глава Адыгеи обозначил еще один напряженный транспортный участок в Тахтамукайском районе. Для снижения автомобильной нагрузки руководство республики предлагает построить соединительный участок от дальнего западного обхода до южного обхода города Краснодара. Строительство этих объектов будет способствовать распределению транспортного потока и повышению безопасности дорожного движения.
Сергей Кельбах заверил, что федеральная поддержка реализации региональных дорожных программ на территории Адыгеи будет продолжена в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве в дорожной сфере между Кабинетом министров республики и ГК «Росавтодор».
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