Справки помешали чиновникам сдать нормы ГТО 

Самыми спортивными муниципальными чиновниками признаны сотрудники городской управы Калуги. Именно они сейчас возглавляют рейтинг, составленный министерством спорта Калужской области по итогам сдачи норм ГТО. Среди сотрудников органов госвласти лидируют чиновники Минспорта. По словам представлявшего рейтинг главы Минспорта Алексея Логинова, чиновники демонстрируют «значительный интерес» к сдаче норм ГТО. «Он ощущался в процессе сдачи. Человек начинает сдавать комплекс ГТО, сдав один норматив, он включается в эту работу, ему становится интересно», — рассказал он участникам заседания. Однако Анатолий Артамонов, познакомившись с предствленными данными, «значительный интерес» увидел не у всех. Раскритиковано было, в частности, управление административно-технического контроля. «У меня 49 по штату, 31 — это те, кто зарегистрирован (на сайте ГТО — прим. „Калуги 24“) и те, кто сдали на знаки. В министерстве спорта более молодое поколение, а у меня же есть те, кто уже пенсионеры…», — попытался оправдаться руководитель управления Петр Кармак. «А там есть нормативы для них», — перебил его губернатор. «Они со справкой. Работать может экспертом, а спортом не может заниматься», — ответил Кармак. Чиновников со справками хватает и в других органах власти, пояснил Логинов, поэтому значкистов ГТО среди них меньше, чем среди муниципальных чиновников. Однако этот аргумент губернатора не убедил. «На это время пусть справку дома оставит, придет и сдаст», — сказал он. Напомним, в мае этого года Анатолий Артамонов предложил учитывать при аттестации чиновников выполнение ими нормативов комплекса ГТО. С проверки аттестуемого по этому показателю, по мнению губернатора, и должна начинаться аттестация государственных и муниципальных служащих.