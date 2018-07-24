Красноярцы выполнили нормативы ГТО под рёв моторов 

21 июля на «Красном кольце» на IV этапе чемпионата Сибири по дрифту RDS—
Сибирь и III этапе чемпионата Красноярского края по кольцевым автогонкам GT4 встретились сильнейшие гонщики регионов Сибирского федерального округа. Пока
спортсмены боролись за победу, болельщики демонстрировали силу, гибкость и выносливость — выполняли нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» и устанавливали рекорды.
За два часа работы презентационной площадки проекта «ГТО-хакер» ее посетители вновь показали высокие результаты. Иван Никулин больше всех отжался — 90 раз. Рекорд дня в прыжке в длину с места установил Владислав Хокулин — 254 см. В упражнении с гирей лучшим стал Александр Куницын, который поднял снаряд 72 раза.
Рекорд в гибкости принадлежит Елизавете Синдеевой — 28 см. Выполнять нормативы
болельщикам вновь помогали опытные тренеры. Они показали правильную технику
выполнения упражнений и фиксировали результаты.
Фотографии с мероприятий и итоги проведения размещены в группах
vk.com/gtohacker и instagram.com/gtohacker.
Напомним, «ГТО-Хакер» — проект по пропаганде всероссийского физкультурно—
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Проводится министерством спорта
Красноярского края и Региональным центром спортивных сооружений с 2016 года.