Красноярцы выполнили нормативы ГТО под рёв моторов

21 июля на «Красном кольце» на IV этапе чемпионата Сибири по дрифту RDS—

Сибирь и III этапе чемпионата Красноярского края по кольцевым автогонкам GT4 встретились сильнейшие гонщики регионов Сибирского федерального округа. Пока

спортсмены боролись за победу, болельщики демонстрировали силу, гибкость и выносливость — выполняли нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» и устанавливали рекорды.

За два часа работы презентационной площадки проекта «ГТО-хакер» ее посетители вновь показали высокие результаты. Иван Никулин больше всех отжался — 90 раз. Рекорд дня в прыжке в длину с места установил Владислав Хокулин — 254 см. В упражнении с гирей лучшим стал Александр Куницын, который поднял снаряд 72 раза.

Рекорд в гибкости принадлежит Елизавете Синдеевой — 28 см. Выполнять нормативы

болельщикам вновь помогали опытные тренеры. Они показали правильную технику

выполнения упражнений и фиксировали результаты.

Фотографии с мероприятий и итоги проведения размещены в группах

vk.com/gtohacker и instagram.com/gtohacker.

Напомним, «ГТО-Хакер» — проект по пропаганде всероссийского физкультурно—

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Проводится министерством спорта

Красноярского края и Региональным центром спортивных сооружений с 2016 года.