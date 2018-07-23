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Число случаев гибели на донских водоемах сократилось более чем в 2 раза
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Число случаев гибели на донских водоемах сократилось более чем в 2 раза 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Число случаев гибели на водоемах Ростовской области сократилось по сравнению с 2017 годом более чем в 2 раза.
Как сообщает пресс-служба регионального департамента по ЧС, с начала купального сезона 2018 года в Ростовской области утонули 15 человек, за аналогичный период прошлого года — 32.
В 64% случаев причиной гибели на воде в регионе стало купание в состоянии алкогольного опьянения в необорудованных местах, в 22% — оставление детей без присмотра, в 14% — несоблюдение мер безопасности.
50% происшествий на донских водоемах произошли в выходные дни, а также в значительном удалении от спасательных подразделений.
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