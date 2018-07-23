Число случаев гибели на донских водоемах сократилось более чем в 2 раза

Число случаев гибели на водоемах Ростовской области сократилось по сравнению с 2017 годом более чем в 2 раза.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по ЧС, с начала купального сезона 2018 года в Ростовской области утонули 15 человек, за аналогичный период прошлого года — 32.

В 64% случаев причиной гибели на воде в регионе стало купание в состоянии алкогольного опьянения в необорудованных местах, в 22% — оставление детей без присмотра, в 14% — несоблюдение мер безопасности.

50% происшествий на донских водоемах произошли в выходные дни, а также в значительном удалении от спасательных подразделений.