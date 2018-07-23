А мне летать охота!

Похоже, нам все-таки не суждено пересесть с обычных автомобилей на электрокары: гораздо быстрее наступило время, когда жители планеты Земля будут перемещаться из точки А в точку Б по воздуху. Причем не на самолетах и вертолетах, а на индивидуальных летательных аппаратах, будь то аэромобили, летающие кресла, квадрокоптеры или реактивные ранцы. Ведь все к этому идет, господа!

Конечно, пока это удовольствие, мягко говоря, не из дешевых. Реактивный ранец английского «Железного человека» — изобретателя и бизнесмена Ричарда Браунинга — стоит ни много ни мало 440 тысяч долларов! Пока что ранцы можно купить только по предзаказу, но… Да, о «но». Оно есть. Ранец позволяет подниматься на высоту до 3,6 километра. Вот только время полета ограничено несколькими минутами, на большее бака не хватает…

В этом плане наша, отечественная разработка — воздушный мотоцикл HoverBike S3 — куда как перспективнее. Во-первых, грузоподъемность до 150 килограмм. Во-вторых, время в полете — 30 минут, что при скорости в 70 километров в час позволило бы пересечь почти всю Москву . В-третьих, возможен полет по автопилоту, достаточно ввести координаты GPS. Испытания летающего мотоцикла прошли вполне успешно, компания-разработчик уже заявила о проектировании беспилотного грузового дрона и летающего такси.

Ну а компания AeroMobil вот-вот выпустит на рынок настоящий летающий автомобиль! Там вам и комфорт кабины, и расстояние полета, и высота… А в 2017 году француз Бруно Веццоли на летающем автомобиле «Пегас» пересек Ла-Манш. Сейчас вот Uber заявляет, что собирается построить авиатакси: тесно стало на земле

…Как же все-таки стремительно развивается инженерно-конструкторская мысль!

Первые попытки полететь не на самолете или вертолете предпринимались еще до Второй мировой войны. Во всяком случае, в патентное бюро США был подан соответствующий патент. И возможно, не будь войны, человек полетел бы на своем авто гораздо раньше.

Однако первые полеты прошли только в конце 1940-х, когда Роберт Фултон, кстати, дальний родственник изобретателя паровой машины, построил свою «Летающую амфибию». Не мудрствуя лукаво, Роберт просто скрестил машину с самолетом, построив дополнительный привод на воздушный винт. Крылья складывались, винт крепился к фюзеляжу… простите, к кузову. Имея определенные навыки, все это собиралось в летающую конструкцию, которая по земле передвигалась со скоростью 80 миль в час, а в воздухе почти в два раза быстрее. Кстати, «Летающая амфибия» получила сертификат летной годности!

Именно по этому направлению развивались летающие автомобили. Во всяком случае, на такой летал во французском блокбастере знаменитый Фантомас. А конструкторы-самодельщики все пытались «присобачить» крылья к кузову. Как, например, это сделал Даниэль из «Такси-2».

Однако уже в 1980-е фантасты и кинематографисты подали новую идею. В «Бегущем по лезвию бритвы», в «Назад в будущее» у автолетов были уже реактивные двигатели и передвигались они практически без крыльев, равно как такси Брюса Уиллиса в «Пятом элементе» и черная «Волга» в бекмамбековской «Черной молнии».

И вот смотрите! Прошло всего-то несколько лет, и сказка стала былью!

Дело за малым: во-первых, принять закон, открывающий воздушное пространство над Москвой. А во-вторых, научиться вести себя в воздухе. Ведь если все начнут летать, в небе станет тесновато. И в случае воздушно-транспортного происшествия падать будет куда больнее.

Правда, есть же парашюты! И это утешает.