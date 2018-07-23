Свердловская область готовится в шестой раз отметить День пенсионера

Свердловская область готовится в шестой раз отметить День пенсионера — уникальный региональный праздник, учрежденный губернатором Евгением Куйвашевым для того, чтобы еще раз поблагодарить уральцев за многолетний плодотворный труд на благо родного края, оказать им должное внимание поддержку.

Подготовку к масштабному мероприятию обсудили участники рабочей группы во главе с заместителем губернатора Павлом Крековым.

«День пенсионера — это один из ключевых осенних праздников в Свердловской области. Учрежденный лидером области Евгением Куйвашевым еще в 2013 году, праздник стал социально значимой инициативой, получившей широкую поддержку жителей региона. В этом году он будет отмечаться 26 августа и положит начало месячнику добрых дел для людей старшего возраста», — отметил Павел Креков.

В настоящее время уже сформирован план мероприятий, включающий работу сразу по нескольким блокам. Речь идет об организации приемов граждан силами отраслевых министерств, отделений Пенсионного фонда, МФЦ. Предусмотрены продовольственные ярмарки, тематические лекции и консультации по различным вопросам, образовательные проекты, выезды врачебных бригад в отдаленные территории для осмотра пенсионеров и многое другое. Большой блок связан с культурно-массовыми и спортивными мероприятиями, проведением выставок, экскурсий, «дней открытых дверей» в учреждениях культуры области, а также льготное посещение музеев, театров, концертных площадок.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню пенсионера, планируется провести 26 августа в ДИВСе.

Отметим, вопросам улучшения качества жизни граждан старшего поколения в Свердловской области традиционно уделяется особое внимание. Весной на заседании правительства глава региона Евгений Куйвашев заявил о необходимости поиска новых, современных, методов работы с представителями старшего поколения Свердловской области.

«Мы видим, что приоритеты людей старшего поколения сейчас постепенно смещаются в сторону активного долголетия, освоения новых технологий, использования современных гаджетов и ноу-хау. Соответственно, нужны новые методы социальной работы, новые формы поддержки ветеранов. Мы должны ориентироваться на комплексное обеспечение качества жизни пожилых людей, включающее не только заботу о здоровье, но и о культурных, духовных, образовательных потребностях наших пенсионеров», — сказал глава региона.

Он напомнил, что в настоящее время идет формирование нового этапа комплексной региональной программы «Старшее поколение», рассчитанного до 2025 года, в котором новые формы работы должны быть отражены. Предыдущий пятилетний цикл реализации этой программы завершается в этом году.