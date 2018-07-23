Какая связь полос российского флага с тремя жабами Меровингов

Каждый гражданин России , имеющий в школьном аттестате по истории твердую «четверку», знает, что российский триколор появился у нас благодаря Петру Великому. [С-BLOCK]

Но если вы учились в школе с углубленным изучением истории, или ваш учитель был из вексиллологов, то вы знаете совсем другое — правильное. Первый триколор появился в России раньше, во времена правления первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича. [С-BLOCK]

В 1634 году ко двору Михаила Фёдоровича прибыло посольство от голштинского герцога Фридриха III. Кроме дипломатических вопросов, посольство также решило вопрос о постройке на Волге десяти кораблей для путешествия в Персию . Первый корабль, «Фредерик», был спущен на воду в 1636 году. Срок его корабельной жизни был недолог, но шёл он под голштинским флагом, подозрительно похожим на наш нынешний триколор. Так трёхцветный флаг был явлен взору русского человека, но пока это был не русский флаг, русским (или почти русским) он стал при Алексее Михайловиче. Алексей Михайлович выбрал этот флаг для первого русского фрегата «Орел». Голландский инженер Давыд Бутлер испросил у царя, какой флаг ставить на корабль. Своего флага у России ещё не было, да и команда фрегата состояла целиком из голландцев, поэтому не долго думая решено было поставить флаг, идентичный голландскому, что, конечно, по меньшей мере странно. Выйти под протестантским флагом в море для тогдашних русских моряков, которые на 80 процентов состояли из поморов, было равносильно тому, если бы они еще взяли на борт эскорт женщин, принесли торжественное жертвоприношение чайки прямо на палубе, установили несколько гробов в трюме и нарушили другие приметы. Вывод отсюда напрашивается один: на «Орле» не было ни одного православного. Хотя, корабль он и есть корабль. Корабельные флаги раньше были полной формальностью, их меняли перед заходами в порты, торговлю нельзя было подвергать угрозе. В общем и целом, триколор впервые появился на русском корабле по случайности, доходящей до абсурда. [С-BLOCK]

Появление триколора при Петре тоже нельзя объяснить мудростью выбора правителя. Просто он очень любил Голландию . Настолько сильно, что многие придворные после возвращения Петра I из великого посольства подумали, что его подменили. В Роттердаме Петра ждал построенный по заказу Петра фрегат с голландским флагом. Он настолько понравился Петру, что тот решил не менять и стяг.

Три цвета на российском флаге связано с геральдической модой, идущей ещё от меровингов. На знамени франкского короля Хлодвига было три жабы, обозначающие трёх матерей, три расовых типа, три психологических модели мировоззрения: Фрейю, Лиду и Финду. Позже жабы были заменены лилиями, символизирующими сначала Деву Марию, а затем Святую троицу. Единого значения символики цветов российского флага не существует. Каждый волен верить в то, во что ему захочется, но показательно, что расцветка российского флага могла бы быть и другой. Изначально флаг голландцев был не красно-сине-белым, вместо красного цвета был оранжевый. Сменить оранжевый цвет на красный голландцев побудила, по официальной версии, революция, по бытовой — то, что оранжевый цвет, выцветая, приобретал совсем уж интересные тона, вплоть до зелёного, и флаг был похож на популярный сегодня в определённых кругах «радужный флаг». Хотим ли мы такого флага?