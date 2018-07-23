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В Калининграде за вырубку столетних дубов мужчина выложит 18 миллионов рублей
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В Калининграде за вырубку столетних дубов мужчина выложит 18 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам старшего помощника прокурора региона Ирины Ивонинской, из-за незаконной рубки столетних дубов калининградцу назначили штраф в размере 18 миллионов рублей. Об этом инциденте сообщила «Российская газета».
Известно, что лесничество и региональное агентство по охране лесов разрешило предпринимателю вырубить 12 деревьев. При этом мужчина обязался ликвидировать больные дубы с целью профилактики болезней леса. Более того, согласно документам, диаметр вырубаемых деревьев якобы составлял около 50 см.
После проведенных процедур бизнесмен отчитался об уничтожении 110 кубометров леса. Однако в ходе проверки природоохранительного прокурора выяснилось, что информация, заявленная в документах, не соответствует действительности. Так, диаметр вырубленных деревьев был в два раза больше.
«Под топор попали куда более крупные дубы, чем те, что фигурировали в разрешительной документации. А объем заготовленной древесины, согласно расчётам по гостовским параметрам, составил 200 кубометров», — рассказала Ивонинская.
По словам специалистов, проводивших осмотр места инцидента, вырубленным дубам было свыше ста лет. Также стало известно, что рубка деревьев осуществлялась с целью ее дальнейшей продажи. Между тем, экологи не нашли признаков оздоровительных санитарных мероприятий в лесу.
В связи с произошедшим, прокурор соответствующего регионального ведомства передал дело в Центральный районный суд Калининграда. По решению учреждения предприниматель обязан выплатить 18 миллионов рублей в бюджет страны.
Фото: pixabay.com.
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