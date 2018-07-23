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Калининградский предприниматель заплатит 18 млн за вырубку деревьев
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Калининградский предприниматель заплатит 18 млн за вырубку деревьев 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Крупный штраф вынужден заплатить предприниматель из Калининграда, который вместо усохших деревьев вырубил здоровье старые дубы возрастом более 100 лет, сообщает РБК.
Бизнесмен согласовал с лесничеством и областным агентством по охране лесов санитарную рубку для оздоровления лесного массива. Он должен был убрать 12 деревьев, диаметр которых не превышает 50 см. Однако на деле были уничтожены другие растения. В ходе проверки выяснилось, что диаметр некоторых стволов достигал метра. Кроме того были вырублены старые дубы возрастом более 100 лет без признаков болезни. Объем полученной древесины составил около 200 кубометров.
В результате с нарушителя взыскали штраф 18 миллионов рублей в пользу бюджета. «К дубам применяются одни из самых высоких коэффициентов при расчете финансовых санкций за незаконную рубку», — подчеркнули в прокуратуре.
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