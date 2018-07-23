Калининградский предприниматель заплатит 18 млн за вырубку деревьев 

Крупный штраф вынужден заплатить предприниматель из Калининграда, который вместо усохших деревьев вырубил здоровье старые дубы возрастом более 100 лет, сообщает РБК.
Бизнесмен согласовал с лесничеством и областным агентством по охране лесов санитарную рубку для оздоровления лесного массива. Он должен был убрать 12 деревьев, диаметр которых не превышает 50 см. Однако на деле были уничтожены другие растения. В ходе проверки выяснилось, что диаметр некоторых стволов достигал метра. Кроме того были вырублены старые дубы возрастом более 100 лет без признаков болезни. Объем полученной древесины составил около 200 кубометров.
В результате с нарушителя взыскали штраф 18 миллионов рублей в пользу бюджета. «К дубам применяются одни из самых высоких коэффициентов при расчете финансовых санкций за незаконную рубку», — подчеркнули в прокуратуре.