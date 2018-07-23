Калининградский предприниматель заплатит 18 млн за вырубку деревьев

Крупный штраф вынужден заплатить предприниматель из Калининграда , который вместо усохших деревьев вырубил здоровье старые дубы возрастом более 100 лет, сообщает РБК.

Бизнесмен согласовал с лесничеством и областным агентством по охране лесов санитарную рубку для оздоровления лесного массива. Он должен был убрать 12 деревьев, диаметр которых не превышает 50 см. Однако на деле были уничтожены другие растения. В ходе проверки выяснилось, что диаметр некоторых стволов достигал метра. Кроме того были вырублены старые дубы возрастом более 100 лет без признаков болезни. Объем полученной древесины составил около 200 кубометров.