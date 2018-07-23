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Операционные результаты «Аэрофлота»: ускорение роста на фоне ЧМ по футболу
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Операционные результаты «Аэрофлота»: ускорение роста на фоне ЧМ по футболу 

Прайм 2 часа назад
В июне 2018 рост пассажиропотока группы ускорился до 11.4% г/г (против 8.2% в мае) — и международные и внутренние направление продемонстрировали схожую динамику. Пассажирооборот ускорился до 9.4% (против 7.8% в мае). За 1П8 пассажирооборот вырос на 7.7%, в том числе, на 6.8% — на международных направлениях и на 9.2% — на внутренних направлениях. Пассажиропоток увеличился на 8.2% (+7.9% — на международных направлениях и 8.5% — на внутренних направлениях). Коэффициент загрузки кресел упал на 0.60 пп до 80% за 1П18.
Аэрофлот опубликовал сильные результаты за июнь, на которых положительно сказался дополнительный трафик, связанный с Чемпионатом мира по футболу. Этот тренд был ожидаемым, и, следовательно, результаты нейтральный для динамики акций компании. Мы ожидаем увидеть аналогичный тренд в июле.
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