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Екатеринбург попал в топ-10 городов по посещаемости фан-зоны в период ЧМ
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Екатеринбург попал в топ-10 городов по посещаемости фан-зоны в период ЧМ 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Екатеринбург вошел в топ-10 городов по посещаемости фан-зоны в период Чемпионата мира по футболу. Правда, уральская столица оказалась в рейтинге только на последнем месте, об этом сообщает в понедельник, 23 июля, «АиФ-Урал».
Аналитическое агентство «ТурСтат» опубликовало результаты исследования по посещаемости фан-зон в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу. Екатеринбург в рейтинге замкнул десятку, оказавшись на последнем месте. По данным аналитиков, фестиваль болельщиков в ЦПКиО посетило всего 310 тысяч человек.
На первых местах, ожидаемо, оказались Москва и Санкт-Петербург. Фан-зоны в этих городах посетили 1,87 млн и 1,3 млн человек соответственно. На третьем месте оказался фестиваль болельщиков в Казани, где побывали 738 тыс. футбольных фанатов.
Последние три места в рейтинге заняли Саранск, Калининград и Екатеринбург. В Саранске фан-зону посетило 400 тыс. человек, а в Калининграде — 385 тыс. человек.
Вместе с тем отметим, что фан-зона в Екатеринбурге — не самая маленькая по вместимости из всех, которые были организованы в городах, принимающих матчи ЧМ-2018. Так, в уральской столице площадка в ЦПкиО могла принять до 17 тыс. человек. В Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде вместимость фан-зон составила 15 тыс. человек, а в Сочи еще меньше — всего 10 тыс. человек. Наибольшее количество человек могло посетить фестиваль болельщиков в Москве, Казани и Ростове-на-Дону — там на площадке могли одновременно находиться до 25 тыс. человек. В Самаре и Саранске вместимость составила 20 тыс. фанатов.
В целом аналитики отмечают, что фан-зоны в 11 городах-организаторах в период ЧМ посетило 7,7 млн человек, а это на 2,5 млн болельщиков больше, чем было во время ЧМ-2014 в Бразилии.
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