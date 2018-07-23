Главы финансовых ведомств G20 призвали к диалогу для решения тарифных вопросов

Буэнос-Айрес , 23 июля / Синьхуа / — В воскресенье завершилась третья встреча министров финансов и глав центральных банков стран «Группы 20». Участники подчеркнули важность «консенсуса» и «конструктивного диалога» в качестве инструментов для урегулирования проблемы повышения таможенных пошлин.

По итогам заседания было опубликовано заявление из 13 пунктов касательно вопросов глобальной денежной политики, обеспечивающей экономическую деятельность стран.

В заявлении подчеркивается важность применения технологий в финансовой сфере и содействия увеличению инвестиций в инфраструктуру.

"Группа 20" подтвердила свою приверженность «ведению мониторинга за долговой уязвимостью в странах с низким уровнем доходов», а также минимизации рисков в условиях недавней волатильности на финансовом рынке.

"Финансовая система должна оставаться открытой, устойчивой и поддерживать рост", — заявили члены «Группы 20».

"Мы по-прежнему привержены полному, последовательному и своевременному осуществлению посткризисных реформ и оценке их результатов", — говорится в заявлении.

Министр финансов Аргентины Николас Духовне на пресс-конференции назвал встречу успешной. «В этой группе мы должны содействовать достижению консенсуса, а конструктивный диалог является неотъемлемой частью нашей работы», — заявил он, добавив, что по обсуждавшимся вопросам был достигнут «единодушный консенсус», отметив, что мир по-прежнему сталкивается с вызовами, связанными с нерегулярным ростом.

В третьей встрече министров финансов и глав центральных банков «Группы 20» приняли участие 57 представителей, в том числе 23 министра и 14 глав монетарных институтов.

Данная встреча стала третьей из пяти встреч министров финансов в преддверии саммита лидеров G20, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

На страны-члены «Группы 20» приходится 85 проц. мирового ВВП, две трети мирового населения и 75 проц. международной торговли. —0—