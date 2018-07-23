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Врио губернатора Омской области подал документы на участие в выборах главы региона
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Врио губернатора Омской области подал документы на участие в выборах главы региона 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ОМСК, 23 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Омской области Александр Бурков подал в понедельник документы на участие в досрочных выборах на пост главы региона в качестве самовыдвиженца.
Досрочные выборы главы Омской области назначены на 9 сентября. 17 мая региональное Заксобрание приняло изменения в закон о выборах губернатора, которые дают возможность претендовать на этот пост самовыдвиженцам. «Мы принимаем документы до 25 июля, всего у нас шесть кандидатов, сегодня документы сдал первый кандидат — Александр Леонидович [Бурков]», — сказал журналистам глава омского избиркома Алексей Нестеренко.
На этот пост также претендуют депутат омского горсовета Алексей Ложкин, который выдвинулся от ЛДПР и директор агентства интернет-маркетинга Антон Дрязгов от Партии роста. Самовыдвиженцами, помимо Буркова, стали заведующий кафедрой Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета, член Общественной палаты Омской области Анатолий Соловьев, депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова и активист Вячеслав Сибирский.
Президент России Владимир Путин 9 октября 2017 года принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова. Исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от Свердловской области, член фракции "Справедливой России" Александр Бурков.
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