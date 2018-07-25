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Представитель ЛДПР Ложкин подал документы на участие в выборах губернатора Омской области
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Представитель ЛДПР Ложкин подал документы на участие в выборах губернатора Омской области 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Депутат городского совета, представитель партии ЛДПР Алексей Ложкин подал в среду документы на участие в досрочных выборах на пост главы региона в качестве самовыдвиженца, сообщили ТАСС в пресс— службе омского избиркома.
Досрочные выборы главы Омской области назначены на 9 сентября. 17 мая региональное Заксобрание приняло изменения в закон о выборах губернатора, которые дают возможность претендовать на этот пост самовыдвиженцам.
"Алексей Ложкин, выдвинутый Омским региональным отделением политической партии ЛДПР, сдал в областной избирком 224 подписи муниципальных депутатов и избранных глав", — уточнили в пресс-службе.
На пост главы региона также претендуют самовыдвиженцы врио губернатора Омской области Александр Бурков и заведующий кафедрой Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета, член Общественной палаты Омской области Анатолий Соловьев, которые сдали документы ранее, а также активист Вячеслав Сибирский и депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова. Партия роста выдвинула директора агентства интернет— маркетинга Антона Дрязгова.
Президент России Владимир Путин 9 октября 2017 года принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова. Исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от Свердловской области, член фракции «Справедливой России» Александр Бурков.
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