В Госдуме поддержали идею о введении технологии оплаты с помощью подмигивания в камеру телефона

«Сейчас достаточно эффективно работает технология отпечатков пальцев. Я сам пользуюсь мобильным приложением и с помощью отпечатка пальца вхожу в это приложение, какие-то оплаты произвожу. Технология подмигивания не будет же распространятся на какие-то неизвестные устройства. Это будет устройство, которое принадлежит владельцу. Уверен, что технология будет проработана. Те технологии, которые сегодня создают банки или платежные системы, достаточно надежны. Все эти технологии можно приветствовать, и бояться, что у вас что-то украдут, не стоит», — подчеркнул А. Свинцов.

Ранее платежная система MasterCard заявила о намерении протестировать новый сервис selfie pay — технологию оплаты покупок с помощью подмигивания в видеокамеру мобильного устройства. Тестирование продукта с кредитными организациями планируется в ноябре 2018 г., а массовое внедрение новой технологии в России и мире предполагается в начале 2019 г. Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно один раз зайти в соответствующее приложение и оставить селфи с морганием (способ аутентификации). После, включив режим видеокамеры, нужно также моргнуть, подтвердив личность, и совершить покупку.