Eventum Premo: Offline to Online — наш подход к организации мероприятий

Мероприятия могущественны. Компании и люди устраивают их, когда в их жизни происходит что-то значимое, достойное привлечения внимания общественности.

О том, как рассказать свою историю наиболее широко и как эффективно тратить рекламные бюджеты рассказывает партнёр Eventum Premo Алексей Берлов.

Offline to Online — наш подход к организации мероприятий, и он очень прост. Если правильно спланировать мероприятие, его охват может быть сопоставим с рекламной кампанией. То есть помимо эмоционального вовлечения всех присутствующих, вы сможете рассказать свою историю более широкой аудитории.

У контента, вышедшего с мероприятия, есть множество преимуществ перед онлайн-контентом, к которому мы все привыкли. Если кратко, то он менее рекламный и, соответственно, легче преодолевает барьеры восприятия.

Алексей Берлов, партнер Eventum Premo

Нам кажется несправедливым, что компании тратят гигантские бюджеты на мероприятия, а в итоге то, что получилось, видят несколько тысяч или даже сотен человек. Мы уверены, что повышение эффективности рекламных бюджетов — хороший аргумент.

Решение проблемы охвата аудитории

Разделить задачи

Сделать мероприятие и получить охват по его итогам — разные задачи, каждая из которых имеет свой контент и свою аудиторию. Соответственно, заниматься их реализацией во время организации и проведения мероприятия нужно параллельно.

В противном случае, есть риск совершить следующие ошибки: — сделать «хорошее отчетное видео» и выложить его в социальные сети. Увы, так это не работает. Людям не интересны отчетные видео, если их самих на этом мероприятии не было. Такой подход может оказаться легким промо для вашего агентства, но не бренда; — вести «стрим» мероприятия". Увы, так это тоже обычно не работает. Мы любим следить за спортивными мероприятиями или за тем, что может оказаться для нас полезным (например, онлайн-конкурсы, в которых зрители трансляции могут получить реальные призы). В других случаях аудитория трансляции будет сопоставима или даже меньше физической аудитории, а это неправильно.

Итак, интересное мероприятие и интересный контент — все-таки две разные задачи.

Одна команда.

Поскольку решаться эти задачи должны параллельно, две команды — организаторы и digital — должны работать вместе как единое целое. Иначе не выйдет. Обычная структура отделов в компаниях этому, говоря откровенно, не способствует.

Работа в рамках одной команды позволяет заложить в концепцию offline-проекта идеи для генерации online-контента — делать это постфактум крайне сложно.

Отметим, что далеко не все мероприятия должны иметь «онлайн-хвост», множество из них проходят в закрытом режиме. Однако подобное digital-послевкусие может иметь отличный эффект в среднем за 5% от бюджета на данный event.