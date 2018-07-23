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Жители Костромской области оказались одними из самых умных по всей России
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Жители Костромской области оказались одними из самых умных по всей России 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Газета «Новые известия» опубликовала итоги исследования аналитика Анатолия Карлина. Он составил карту средней количественной оценки уровня интеллекта по регионам России. При этом Анатолий использовал данные международной программы по оценке образовательных достижений учащихся — PISA, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Лидерами рейтинга стали города-миллионники. Первое место заняла Москва с показателем 106,3. Следом за ней идет Санкт-Петербург — 104,7, Тюменская и Липецкая области — 103,6.
И на 4 месте оказалась Костромская область — 103,3. Как показало исследование, мы можем потягаться в знаниях с жителями Австрии, Германии, Италии и Голландии.
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