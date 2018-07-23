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В Котельниче выявили нарушения закона в деятельности микрофинансовой организации
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В Котельниче выявили нарушения закона в деятельности микрофинансовой организации 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Котельничская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при предоставлении населению потребительских кредитов (займов) некредитными финансовыми организациями (так называемые «быстро-деньги»), в ходе которой в деятельности ООО «Микрофинансовая организация Вятка займ» выявлены нарушения закона.
Установлено, что коммерческая организация осуществляет профессиональную деятельность по предоставлению потребительских кредитов (займов) в городе Котельниче, не имея на то законных оснований, поскольку в государственном реестре микрофинансовых организаций не состоит.
По данному факту межрайонной прокуратурой руководителю общества внесено представление об устранении нарушений закона.
«Помимо этого в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов) и 15.26.1 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности)», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Результаты рассмотрения судом административных материалов, внесенного представления и устранение выявленных нарушений закона находятся на контроле Котельничской межрайонной прокуратуры.
Фото (тематическое) — novgorod-24.ru
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