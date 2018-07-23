Samsung посмеялась над камерой и переходником для наушников iPhone

Компания Samsung продолжила свою кампанию Ingenius, выпустив ещё три рекламных ролика, критикующих iPhone и консультантов в розничных магазинах Apple Store.

Первый ролик высмеивает проблему с подключением обычных проводных 3,5-мм наушников к iPhone X, когда консультант говорит покупателю, что в таком случае потребуется переходник. На вопрос о возможности зарядки во время использования наушников, консультант говорит, что для этого нужен ещё один переходник.

Второй ролик обращает внимание на отсутствие у iPhone X быстрой зарядки, как у Samsung Galaxy S9. Для решение проблемы предлагается купить кабель Lightning-USB-C и дополнительный зарядник USB-C.

В третьем ролике отмечается более высокие оценки Samsung Galaxy S9 по сравнению с iPhone X в известном сервисе DxOMark, занимающемся профессиональным сравнением камер.