Пивзаводы Германии попросили жителей возвращать тару для пива

Германия . В Германии пивовары попросили покупателей возвращать тару из-под пива. Заводы столкнулись с дефицитом ящиков, сообщает портал Корреспондент.net.

«Это трагедия для всей отрасли», — отметил издатель отраслевого журнала «Inside» Никлас Отер.

Нехватка возникла в связи с большим спросом на пиво из-за жары.

«Прежде чем вы умчитесь в отпуск, сдайте, пожалуйста, пустые бутылки», — написала на своей странице в Фейсбук пивоварня «Moritz Fiege».

Ситуация осложняется и тем, что каждый завод использует индивидуальную тару.