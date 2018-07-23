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Пивзаводы Германии попросили жителей возвращать тару для пива
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Пивзаводы Германии попросили жителей возвращать тару для пива 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Германия. В Германии пивовары попросили покупателей возвращать тару из-под пива. Заводы столкнулись с дефицитом ящиков, сообщает портал Корреспондент.net.
«Это трагедия для всей отрасли», — отметил издатель отраслевого журнала «Inside» Никлас Отер.
Нехватка возникла в связи с большим спросом на пиво из-за жары.
«Прежде чем вы умчитесь в отпуск, сдайте, пожалуйста, пустые бутылки», — написала на своей странице в Фейсбук пивоварня «Moritz Fiege».
Ситуация осложняется и тем, что каждый завод использует индивидуальную тару.
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