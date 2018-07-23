ИНФОРМАЦИЯ о порядке оказания материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

В целях реализации положений постановления Правительства Москвы от 24.02.2010 №157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы » распоряжением управы создана районная комиссия по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям.

Материальная помощь предоставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям с несовершеннолетними детьми, а также другим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.

В случае трудной жизненной ситуации нуждающиеся жители могут обратиться в управу Пресненского района или филиал ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» (МФЦ) для оформления заявления об оказании материальной помощи.

В Пресненском районе Центр государственных услуг расположен по адресу: ул. Б. Декабрьская, д. 13.

Вопрос об оказании материальной помощи нуждающимся гражданам рассматривается районной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям при наличии следующих документов:

— заявление;

— паспорт заявителя;

— оригиналы документов, подтверждающих фактическое выполнение работ, услуг, приобретение товаров первой необходимости, оплаты дорогостоящей медицинской помощи (операций, лечения, обследования и др.) в виде платежных документов, договоров, накладных, счетов, квитанций и иных необходимых документов, оформленных на имя заявителя (в случаях оформления документов на другое имя заявителем пишется отдельное заявление с указанием причин по данной ситуации), рецептов и чеков на покупку лекарств, счетов и чеков на оплату предметов первой необходимости и длительного пользования;

— копия финансового-лицевого счета или единый жилищный документ;

— справка о доходах заявителя, а также справки о доходах членов семьи, зарегистрированных и проживающих совместно с заявителем (форма 2-НДФЛ);

— справка о размере субсидии на оплату услуг ЖКХ за 12 месяцев;

— копия справки учреждения медико-социальной экспертизы (при наличии);

— трудовая книжка с записью об увольнении либо выписка из индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России , подтверждающая факт отсутствия доходов от трудовой деятельности;

— другие документы, подтверждающие льготы;

— сберегательная книжка.

Решение по каждому обращению принимается индивидуально на основании всестороннего изучения представленных документов и информации, результатов обследования материально-бытовых условий проживания заявителя и членов его семьи, состава семьи заявителя, доходов заявителя и членов его семьи, получения других видов адресной и иной помощи.

Дополнительную информацию можно получить в управе Пресненского района города Москвы (Шмитовский пр., д. 2, к. 113, тел. 8 (499) 256-04-68, часы приема: вторник 13.00-17.00 час., четверг 09.00-12.00 час.).