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ВЭБ интересуется финансированием строительства танкеров и ледоколов
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ВЭБ интересуется финансированием строительства танкеров и ледоколов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Внешэкономбанк интересуется финансированием строительства флота для северных перевозок — танкеров и ледоколов, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред ВЭБ Николай Цехомский.
Президент РФ в майском указе выделил в отдельное направление пространственное развитие России, в первую очередь за счет магистральной инфраструктуры. Речь идет о международных транспортных коридорах, о портах, авто и железных дорогах, электроэнергетике.
"Действительно, мы совместно с Минэкономразвития и Минтрансом прорабатываем перечень проектов в части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Внешэкономбанк заинтересован оказывать поддержку проектам, реализуемым с привлечением внебюджетных источников, как на ранних стадиях их подготовки, так и на более поздних инвестиционных стадиях", — сказал Цехомский.
Участие Внешэкономбанка может осуществляться в разных формах в зависимости от стадии и уровня проработки проекта. Госкорпорация может быть либо организатором, либо соорганизатором совместных сделок, может предложить лизинговые инструменты.
"Если мы говорим о развитии Северного морского пути, то это еще и вопрос судостроения с возможным использованием инструментов лизинга. Нам интересно участвовать в финансировании строительства флота для северных перевозок. Это могут быть и танкеры, и ледоколы. Для нас это еще и комплексная история, поскольку развитие Северного морского пути является необходимым для успешной реализации проекта «Ямал СПГ», в котором мы участвуем", — отметил топ-менеджер.
"В области нашего внимания также находятся инфраструктурные проекты, например, Северный широтный ход, а также проекты, связанные с реализацией инициативы «Один пояс — один путь», автодорога Китай — Западная Европа. Вокруг этих проектов может возникать большое количество сопутствующих объектов, созданных с применением механизма государственно-частного партнерства", — добавил Цехомский.
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