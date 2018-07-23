В Иркутской области завершили обработку лесов от сибирского шелкопряда

ИРКУТСК , 23 июля. / ТАСС /. Специалисты завершили обработку лесов Иркутской области от сибирского шелкопряда, распространение которого в последние годы достигло за Уралом угрожающих масштабов, сообщила в понедельник пресс-служба регионального министерства лесного комплекса.

"Работы по подавлению численности сибирского шелкопряда в Иркутской области завершены. Менее чем за две недели специалисты распылили с самолета Ан-2 биопрепарат на площади 20 800 га в Черемховском и Заларинском районах", — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства ТАСС пояснили, что вместе с лесами Качугского района, где в мае этого года проводилось распыление препарата наземным способом, к настоящему моменту обработаны 100% пораженных вредителем площадей. Борьбу с шелкопрядом проводят в регионе в теплое время года на протяжении уже нескольких лет — «с того момента, как началось активное распространение очага».

Отмечается, что до конца августа региональное министерство проведет обследование обработанных лесов, которое покажет, насколько сократилась численность вредителей. При этом местных жителей предостерегают от посещения лесов. «Принимать в пищу ягоды и грибы, произрастающие на обработанной территории, пока не безопасно. С 3 августа все ограничения на пребывание в лесу в Заларинском и Черемховском районе будут сняты», — пояснил глава министерства Сергей Шеверда