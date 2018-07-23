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Третий энергоблок Ровенской АЭС подключили к сети после длительного ремонта
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Третий энергоблок Ровенской АЭС подключили к сети после длительного ремонта 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Третий энергоблок Ровенской АЭС подключен к сети после длительного ремонта — началась его эксплуатация в сверхпроектный период, сообщил в понедельник оператор украинских АЭС компания «Энергоатом».
Проектный срок эксплуатации энергоблока №3 Ровенской АЭС завершился 11 декабря 2017 года, на прошлой неделе срок эксплуатации этого энергоблока был продлен продлен до 11 декабря 2037 года.
"23 июля 2018 года в 03.04 (время совпадает с мск) энергоблок №3 Ровенской АЭС (ВВЭР-1000) подключен к энергосети после завершения среднего планового ремонта, начата его эксплуатация в сверхпроектный период. Идет плановое повышение мощности блока", — говорится в сообщении на сайте компании.
По данным «Энергоатома», на утро понедельника в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1450 МВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. На четвертом энергоблоке продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт.
Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.
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