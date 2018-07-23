Каковы санитарные нормы для содержания КРС в личных хозяйствах?

Куда можно пожаловаться на соседей, которые держат бычков на границе с нашим садом, навоз идёт к нам. Какие саннормы существуют для разведения КРС в личном хозяйстве?

Отвечает начальник территориального отдела Алексеевского района Главного управления ветеринарии КМ РТ Нияз Давлетханов:

«Нормы регулируются приказом Минсельхоза России №551 от 13 декабря 2016 года и зависят от размера поголовья. Минимальное расстояние от стены или угла животноводческого помещения до границы соседнего участка составляет 10 метров при 5 головах, 20 м при 8 головах, 30 м при 10 головах и 40 м при 15 головах. В этом же приказе сказано, что навоз необходимо убирать и складировать на навозохранилищах или площадках для биотермического обеззараживания. Чтобы мы могли провести проверку, вам нужно обратиться с письменным заявлением к главному госветинспектору РТ Алмазу Хисамутдинову».