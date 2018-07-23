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Каковы санитарные нормы для содержания КРС в личных хозяйствах?
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Каковы санитарные нормы для содержания КРС в личных хозяйствах? 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Куда можно пожаловаться на соседей, которые держат бычков на границе с нашим садом, навоз идёт к нам. Какие саннормы существуют для разведения КРС в личном хозяйстве?
Отвечает начальник территориального отдела Алексеевского района Главного управления ветеринарии КМ РТ Нияз Давлетханов:
«Нормы регулируются приказом Минсельхоза России №551 от 13 декабря 2016 года и зависят от размера поголовья. Минимальное расстояние от стены или угла животноводческого помещения до границы соседнего участка составляет 10 метров при 5 головах, 20 м при 8 головах, 30 м при 10 головах и 40 м при 15 головах. В этом же приказе сказано, что навоз необходимо убирать и складировать на навозохранилищах или площадках для биотермического обеззараживания. Чтобы мы могли провести проверку, вам нужно обратиться с письменным заявлением к главному госветинспектору РТ Алмазу Хисамутдинову».
За нарушение ветеринарно-санитарных правил предусмотрены штрафы согласно ст. 10.6 КоАП РФ (на граждан — от 500 до 1000 руб., на юрлиц — от 10 до 20 тыс. руб.) или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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