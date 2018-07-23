«Мы делаем все возможное, чтобы к нам не попадали мудаки»

Для начала давайте определимся, что мы вкладываем в понятие «топовый вуз». Чаще всего высшие учебные заведения становятся популярными благодаря известным преподавателям, которые там работают, инфраструктуре, выпускникам, ставшим известными личностями. В результате абитуриенты, а чаще даже их родители, мечтают о «брендовых» вузах своей страны или «топовых мировых университетах» в зависимости от бюджета. Но все вышеперечисленные преимущества не дают студентам навыков, которыми нужно обладать для достижения крутых результатов в работе или создания собственного бизнеса. Но дают то, что мешает этому.

Внимание на скиллы

Объясню. Мы не берем на работу сотрудника, только исходя из записи о получении им образования в престижном вузе. Многое зависит от позиции, на которую мы ищем специалиста. Если это руководящая должность — 80% внимания обращаем на его гибкие навыки (так называемые soft skills) и только 20% — на профессиональные (hard skills).

В нашей сфере не так уж много специалистов, поэтому для руководящих должностей важно обладать развитыми коммуникативными скиллами, умением обучаться и обучать, быть самомотивированными 24/7 и уметь мотивировать команду. Многие наши руководители отделов или проектов перешли частично или полностью из других сфер и показывают отличные результаты.

К примеру, я окончил Одесскую государственную академию строительства и архитектуры и занимался торговлей, производством, строительством. А сегодня управляю сетью отелей.

Исполнительный директор компании Андрей Маренчук учился в Одесском национальном морском университете, занимался торговлей и логистикой. Он перешел к нам в управляющую компанию гостинично-ресторанными комплексами из Одесского порта. Может, 25 лет назад взять такого специалиста было бы абсурдным решением. Но не сегодня. Если твой мозг гибкий, а принципы и характер жесткие — ты найдешь себе успешное применение в любой сфере любой страны.

Сотрудники компании

У меня три младших брата и главный месседж, которые я им пытаюсь донести — работать нужно над характером, привычками, развивать мозг, не зубрить, не заучивать, ни на кого не надеяться.

Что касается линейного персонала, то тут соотношение наоборот — 80% — хард скиллы и 20% — софт. Но это не означает, что, например, повар не должен уделять внимание своим личным качествам, а только сосредоточиться на квалификации. Личностные особенности и гибкие навыки помогают развиваться специалисту, получать признание в коллективе и обществе. Не секрет, что в некоторых странах есть повара, которые зарабатывают больше, чем владельцы больших отелей. В большей степени это произошло благодаря софтам.

Избавиться от эффекта Даннинга-Крюгера

Есть такое понятие, как эффект Даннинга-Крюгера. Суть его заключается в том, что молодые и неопытные люди (чаще выпускники или стартаперы), которые имеют низкую квалификацию, но в избытке — уверенность в своих силах, принимают неудачные решения и не способны осознавать свои ошибки. Это возникает из-за завышенного представления о своих способностях. В то время как крутые специалисты с высокой квалификацией зачастую не уверены в себе.

Среди выпускников топовых вузов подавляющее большинство представителей с завышенной самооценкой по вполне понятным всем нам причинам. Результат для компании, доверившей такому человеку важные проекты или процессы — потеря времени, ресурсов на исправления ошибок, поиск и замену специалистов.

Но это не правило. Такое случается тогда, когда возлагаешь слишком большие надежды на «брендового» выпускника или слишком уверенного в себе специалиста: не обучаешь его самостоятельно, не даешь тестовые задания и не адаптируешь под потребности компании, своим требованиям и ожиданиям.

В прошлом году у нас работала девушка на рецепции четырехзвездочного бизнес-отеля Wall Street. Она училась в Швейцарии в одном из самых престижных вузов, выпускающих специалистов гостиничной сферы. В отличие от большинства своих предшественников она смело заявила, что не обладает достаточной квалификацией и готова работать на любой позиции, пока не освоит все процессы.

Способность обучаться — главный навык

В XXI веке во главе угла — способность быстро обучаться и находить нужные знания. Меня часто спрашивают, где найти и как разглядеть такого сотрудника.

В зависимости от масштаба компании и ее уровня на рынке есть разные способы привлекать нужных людей. Когда я только начинал, то уделял особое внимание общению с каждым новым сотрудником. И это было отнюдь не стандартное собеседование. Я приглашал на кофе, общался по часу-два, обсуждал жизнь, дружбу, отношения, работу. Для меня было принципиально важно, чтобы человек был близок лично мне.

Стартапы, которые очень быстро растут в первый год работы за счет инвестиций или собственных денег из других проектов, в 9 из 10 случаев терпят неудачи из-за отсутствия приверженности ключевых сотрудников общей цели.

Я не говорю про дочерние проекты, которые запускают сотрудники головной компании. Такие работники посвятили себя компании и приравниваются к управляющим партнерам.

Сегодня в офисе нашей компании работает до 100 человек и более 1500 на местах — в отелях и ресторанах. Я физически не могу пообщаться с каждым из них. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы к нам не попадали мудаки. И стараемся презентовать компанию там, где могут быть наши потенциальные сотрудники. Например, становимся партнерами профильных мероприятий или проектов, отправляем своих сотрудников в качестве спикеров или официальных представителей на ивенты.

Артур со своими коллегами

Мы стараемся не пропускать мероприятия Академии гостеприимства, клуба отельеров и рестораторов Hoteliero. Еще проводим собственные обучающие мероприятия. В прошлом году организовали практический семинар в Буковеле, в этом году — в Коблево и Затоке. Также поддерживаем Одесский национальный политехнический университет: предоставляем свои объекты для прохождения практики студентами и выпускниками вуза, планируем отправлять спикеров-практиков, которые будут читать лекции.

Мы молодая и амбициозная компания, поэтому много читаем, изучаем и наблюдаем за нашими коллегами, такими мировыми гигантами как InterContinental, Four Seasons, AcсorHotels. Из украинских и российских компаний достойные примеры — Reikortz, Premier и Azimut hotels. В Украине нас привлекает своими HR-методами политика таких компаний, как сеть ресторанов «Реста» Саввы Либкина и RedHead Family Corporation — сеть детских магазинов «Антошка».

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