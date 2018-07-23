Красноярцам рассказали, какие ручки выбрать для межкомнатных дверей

Дверные ручки являются важными элементами дверной фурнитуры, так как они не только гарантируют нормальное функционирование (бесперебойное открывание и закрывание), но и играют значительную роль в интерьере жилого помещения. Без ручки нельзя представить ни одну дверь, иначе ей будет невозможно пользоваться. Главной функцией любой дверной ручки считается управление замком и самой дверью. Поэтому необходимо очень внимательно подходить к выбору ручек. В противном случае внешний вид дверной конструкции будет испорчен.

По способу функционирования ручки подразделяются на следующие варианты:

Стационарные (самый простой, классический вариант, не связанный с замком. Используются только для удобства пользования дверной конструкцией и управляются легким толчком. Не оснащаются защелкой). Нажимные (наиболее привычный вариант. С помощью легкого нажатия регулируется защелка, которая удерживает дверь в нужном положении. Благодаря защелке гарантируется плотное закрывание дверного полотна и его фиксация). Поворотные (второе название данной модели дверных ручек — кнобы. Поворотные дверные ручки представляют собой круглое изделие, оснащенное защелкой. Кнобы открывают дверь с помощью вращения рукоятки вокруг оси. Посередине ручки находится фиксатор.

При выборе подходящей дверной ручки стоит обращать внимание на материал, из которого производится элемент фурнитуры, иначе дверное полотно не будет сочетаться с интерьером помещения. Ручки для межкомнатных дверей делаются из дерева, металла, пластика и стекла. Пластмассовые дверные ручки не прослужат долго и смотрятся не слишком эстетично. Металлические дверные ручки являются слишком холодными и могут доставлять определенный дискомфорт — такие ручки больше подойдут для входной двери. Деревянные ручки являются более экологичным и приятным на ощупь вариантом, но их нельзя монтировать в двери в кухню или ванную комнату, так как они не настолько прочные. Стеклянные дверные ручки считаются необычным предметом интерьера, но они слишком хрупкие для каждодневного использования.

Занимаясь подбором дверных ручек, необходимо учитывать следующие факторы:

качество ручек и отсутствие дефектов (потертостей, сколов, зазубрин);эргономичность;являются ли ручки приятными по ощущениям;подходит ли фурнитура под интерьер помещения;сочетаются ли ручки межкомнатной и входной дверей;удобно, плотно ли закрывается ручка (в том случае, если это нажимная или поворотная разновидность).