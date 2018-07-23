Ничего личного, это просто бизнес: 6 интересных фактов о мафии

Половина того, что мы знаем о мафии, заключена во фразу «Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться». Вторая половина — это отдаленное представление о парнях, которые контролируют теневой бизнес и решают проблемы силовым методом. На самом деле, если отбросить всю киношную эстетику гангстерского образа, мафия — это консолидированная группа, цель которой (как и любого другого предприятия) одна: заработать больше денег. Отличие только в том, что мафия делает это сугубо незаконным способом. В разных странах есть свой тип организованных преступных сообществ. И каждое из них имеет собственные традиции и правила. Но все они объединены общим термином «мафия». Тем не менее слово это в классическом определении имеет свое четкое значение и национальные корни, и, до того как оно стало нарицательным, мафией называли преступников исключительно из Сицилии. Сегодня мы расскажем тебе еще несколько интересных фактов о мафии, о которых ты, возможно, не знал. И не переживай: после этой информации никто не будет подкладывать тебе в постель лошадиную голову.

1. История мафии началась с лимонов

Как мы уже сказали выше, мафия зародилась на Сицилии. Произошло это примерно в середине XIX века, и меньше чем за 150 лет эта преступная организация распространила свое влияние далеко за пределы своего острова и даже Италии . Многие исследователи до сих пор ломают головы над тем, каким образом данная ОПГ сумела запустить свои хищные лапы практически во все сферы жизни по всему миру. Как утверждают некоторые историки, все началось с лимонов. Так уж получилось, что сицилийская почва очень благоприятна для произрастания цитрусовых. На это обратили внимание местные фермеры во второй половине XIX века и стали заниматься выращиванием лимонных деревьев. Потенциал у этой отрасли был огромный: ласковое южное солнце благоволило земледелию, а выход в Средиземное море обеспечивал широкие возможности для экспорта. Но препятствием для предпринимателей стали жадные представители высшего класса, которые, видимо по старой феодальной привычке, норовили лишний раз притеснить бедных крестьян. Вдобавок еще и государство никак не вмешивалось и не защищало фермеров от посягательств на их бизнес. Тогда эти самые производители лимонов решили нанимать частные охранные организации, которые должны были обеспечить их безопасность. А поскольку условия для ведения подобного бизнеса были идеальными, то деньги потекли рекой. Таким образом обычные сицилийские крестьяне приобрели большую силу и влияние, что впоследствии оформилось в привычный для нас образ мафии. Эта история очень показательна, поскольку иллюстрирует прямую связь между процветанием преступности и бездействием государства. Ведь если бы сицилийское правительство в то время лучше защищало интересы своих граждан, то тем не пришлось бы прибегать к оружию. Как верно сказал один из самых влиятельных боссов мафии ХХ века Калоджеро Виццини, «мафия появилась на свет из-за неспособности государства использовать свою монополию на власть».

2. Слово «мафия» имеет арабские корни, которые не связаны с преступностью

Существует много версий происхождения слова «мафия», каждая из которых одинаково изящна и правдоподобна. По одной их них, мафия является аббревиатурой итальянской фразы Morte Alla Francia, Italia Anela («Смерть Франции — вздохни, Италия»), которую кричали сицилийские повстанцы во время противостояния французским захватчикам в XIII веке. По другой версии, слово «мафия» связано с боевыми отрядами, которых нанимали фермеры для защиты своего имущества. В то время на Сицилии их называли «мафи», что на арабском сленге означало «дерзкий» или «непокорный». В обеих версиях происхождения этого термина лежит воинственный подтекст, подчеркивающий независимость и силу современной мафии.

3. Мафия вдохновлялась тайной сицилийской организацией

Одной из причин могущества мафии, помимо высокой дисциплины, является ее строгая организованность. Структура этого сообщества имеет четкую иерархию, которой беспрекословно подчиняются все его участники. Есть гипотеза, по которой такой принцип управления мафия частично переняла у секретной организации убийц, которая образовалась в XII веке в ответ на притеснение рабочего класса средневековой сицилийской элитой. Эта организация промышляла заказными убийствами, а ее секретность и внутренний порядок обеспечивался за счет строгой вертикали управления, где младшие ее члены безукоризненно подчинялись старшим. Предположительно у этой организации было и тайное убежище, откуда они вели свои дела, и располагалось оно в склепе Палермской церкви.

4. Мафия помогала союзным войскам во Второй мировой войне

Здесь как нельзя лучше подходит поговорка «Враг моего врага — мой друг». Так уж получилось, что и союзные войска, и сицилийская мафия имели одного общего врага в лице Бенито Муссолини . Дело в том, что задолго до начала Второй мировой войны, а именно во второй половине 20-х годов, Муссолини вел активную борьбу с мафией, потому что он, как и все диктаторы, не желал делиться властью. А, как известно, мафиози до той поры обладали в государстве большим влиянием. И вот, когда пришло время совершить возмездие, сицилийские гангстеры незамедлительно этим воспользовались. Когда союзные войска должны были высадиться на Сицилии с целью освобождения острова от фашистов, мафия через главного своего представителя в Америке Лаки Лучано сообщила американской армии важные данные относительно расположения вражеских войск. Благодаря этой информации, Сицилию удалось освободить с наименьшими потерями.

5. У мафии есть свои «Десять заповедей»

В 2007 году близ города Палермо был арестован глава сицилийской мафии Сальваторе Ло Пикколо. Во время обыска среди документов следователи нашли листок бумаги с записанным на нем сводом правил. Как оказалось, это был своего рода «кодекс чести» мафии, который лежал в основе порядка этой организации. Вот что из себя представляют эти законы: 1) Никто не вправе вступать в разговор с членом мафии, если он не представлен другим ее членом. 2) Никогда не вступай в связь с женой своего друга или другого члена мафии. 3) Не общайся с полицейскими, только если полицейский не является коррумпированным. 4) Не посещай клубы или бары. 5) Твой долг — всегда быть в распоряжении «Коза Ностры», даже если твоя жена рожает. 6) Всегда приходи на назначенные встречи вовремя. 7) Со своими жёнами нужно обращаться уважительно. 8) Никогда не лги членам своей организации. 9) Нельзя присваивать деньги, которые принадлежат другим членам «Коза Ностры» или их родственникам. 10) В «Коза Ностру» не могут входить те, кто имеет родственников в полиции, чей родственник или родственница изменяют супруге (супругу) и кто не придерживается общеизвестных моральных принципов. Соблюдение этих заповедей для каждого члена мафии незыблемо, и нарушение одной из них строго карается внутри организации. В некоторых случаях наказанием может служить смерть.

6. Существует обряд посвящения в члены мафии

Членом мафии является далеко не каждый человек, который так или иначе сотрудничает с этой организацией. Это особый титул, подразумевающий высокий статус в криминальных кругах, которому сопутствуют как некоторые привилегии, так и обязательства. В 1994 году член мафии Маурицио Авола, который был своего рода штатным киллером, начал сотрудничать со следствием и выдал несколько секретов, связанных с «Коза Нострой». В частности, он рассказал об особом ритуале посвящения в ряды членов мафии, которому подвергся и сам Маурицио в 1983 году. В присутствии крестного отца он прочел клятву верности и проткнул иглой палец, после чего окропил своей кровью изображение святого, которое затем предалось огню. Так примерно и происходит посвящение в мафию. Обряд этот имеет явный религиозный оттенок, что еще раз доказывает важность соблюдения данной традиции и святость мафиозного титула. Исторические факты, которые заставят тебя меньше романтизировать историю