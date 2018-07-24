В Приморье участились случаи клещевого энцефалита

Ежегодно, в период летних каникул, жителей Приморья атакуют энцефалитные клещи.

К двадцатым числам июля официально зарегистрировано 7 случаев заражения этим насекомым.

«Наиболее популярные районы, где обитает это противное насекомое зарегистрировано в Артёме Владивостоке , Соловей Ключ, а также в Анучинском, Кавалеровском, Пожарском и Надеждинском районах. », — рассказали в управлении Роспотребнадзора

В ведомстве также добавили, что на сегодняшний день выявлено уже Роспотребнадзор напоминает любителям лесных прогулок соблюдать острожность и проверять одежду и тело на наличие клещей.