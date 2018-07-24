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В Приморье участились случаи клещевого энцефалита
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В Приморье участились случаи клещевого энцефалита 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Ежегодно, в период летних каникул, жителей Приморья атакуют энцефалитные клещи.
К двадцатым числам июля официально зарегистрировано 7 случаев заражения этим насекомым.
«Наиболее популярные районы, где обитает это противное насекомое зарегистрировано в Артёме, Владивостоке, Соловей Ключ, а также в Анучинском, Кавалеровском, Пожарском и Надеждинском районах. », — рассказали в управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве также добавили, что на сегодняшний день выявлено уже  Роспотребнадзор напоминает любителям лесных прогулок соблюдать острожность и проверять одежду и тело на наличие клещей.
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