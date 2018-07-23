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Семь случаев клещевого энцефалита зарегистрировано в Приморье
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Семь случаев клещевого энцефалита зарегистрировано в Приморье
Primpress
2 часа назад
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Фото:
Primpress
На сегодняшний день в Приморье зарегистрировано 6117 обращений с присасыванием клещей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на
Роспотребнадзор
.
4197 клещей, снятых с жителей края, сданы на экспресс-исследование.
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