Подготовиться ко Дню города помогут активные граждане

В этом году красавице Москве исполнится 871 год. Город уже начал подготовку к празднику, а чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне, вопрос о наполнении развлекательной программы вновь вынесли на обсуждение в проекте «Активный гражданин».

Каждый год в первые выходные сентября столица отмечает свой день рождения. Это один из самых главных и масштабных городских праздников, гуляния продолжаются все выходные, а готовиться к ним город начинает еще с лета. Из года в год Правительство Москвы старается удивить горожан яркими шоу, разнообразными активностями и красочным фейерверком. А для того, чтобы событие прошло на «отлично» и запомнилось, организаторы вот уже несколько лет обращаются за советом к активным гражданам.

В этом году участников голосования спрашивают, какие мероприятия Дня города-2017 они хотели бы повторить. На выбор предлагается параллельно основному празднику организовать детский день города, в программу которого войдут всевозможные активности для юных москвичей или провести общегородской день экскурсий и исторические квесты по Москве, также можно проголосовать за программы с участием благотворительных фондов или праздничные фейерверки в парках.

Кроме того, участники проекта смогу высказать свои пожелания по концертам и встречам, которые они хотели бы видеть на центральных праздничных площадках Москвы в этом году. Здесь представлены тематические направления на любой вкус: от концертов классической музыки и театрализованных представлений, до концертов современной музыки и поэтических встреч.

Активные граждане уже несколько раз принимали участие в составлении праздничной программы Дня города. В прошлом году более 194 тысяч человек высказали свое мнение и выбрали мероприятия, которые они хотели бы посетить во время торжества. Например, в 2017 году 33% участников голосования захотели полюбоваться на красочные фейерверки в парках, а 27% посчитали, что необходимо устроить детский День города. В вопросе о музыкальных концертах и тематических встречах 38% проголосовавших отдали предпочтение концертам современной музыки, а 27% — театральным выступлениям. По итогам голосования были реализованы по два самых популярных ответа. Так, в 2017 году День города в 17 парках Москвы состоялся запуск праздничных фейерверков и прошли детские мероприятия. А в парке искусств «Музеон» состоялся большой концерт «Москва и ее герои», где свои песни исполнили современные российские исполнители. Театрализованное представление «История московских династий» прошло в парке Кусково.

Фото взято: https://vybratpravilno.ru/wp-content/uploads/2015/11/Den-goroda-Moskva-v-2016-godu.jpg