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За коллекторов возьмутся судебные приставы
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За коллекторов возьмутся судебные приставы 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Судебным приставам будет гораздо проще бороться с неадекватными коллекторами. В частности, теперь приставы наделены правом до суда проводить расследования, если взыскатели использовали в отношении должников психологическое давление или унижали их честь и достоинство. С тем, что теперь могут и чего не могут делать коллекторские агентства, разбиралась «Парламентская газета». «Ошибочные» должники уйдут в прошлое
По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2017 году от граждан на неправомерные действия коллекторов поступило более 4,5 тысячи жалоб. Законодатели посчитали это достаточным основанием для того, чтобы вернуться к проблеме. Принятые Госдумой и одобренные 24 июля Советом Федерации поправки усиливают контроль над коллекторскими агентствами. Теперь им запрещены все недозволенные приемы, которыми те ранее успешно и безнаказанно пользовались при взыскании долгов. Дополнительными полномочиями наделяют судебных приставов — установить факт травли или шантажа гражданина со стороны коллекторов приставы смогут, запросив необходимую информацию от операторов сотовой связи.
Помимо предложенной нормы обуздания не особо брезгующих средствами коллекторов, делу поможет и создание единой системы проверки сведений об абоненте. Соответствующий законопроект 20 июля поступил на рассмотрение Госдумы.
Комментируя «Парламентской газете» внесённую в Госдуму инициативу, её автор, председатель думского Комитета по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что предлагаемая система проверки поможет мгновенно определить, кому на самом деле принадлежит номер телефона, избавив граждан от вмешательства в их личную жизнь со стороны кредиторов.
Предлагаемая система проверки решает эту проблему: кредиторы делают запрос и мгновенно получают корректную информацию, у них отпадает необходимость третировать абонента.
«Бывает так, что сим-карта принадлежала другому человеку, который ранее брал кредит, после чего она была перепродана третьему лицу. И вот ему начинают названивать коллекторы с требованием вернуть долг. А на самом деле к этому долгу он не имеет никакого отношения. Предлагаемая система проверки решает эту проблему: кредиторы делают запрос и мгновенно получают корректную информацию, у них отпадает необходимость третировать абонента», — уточнил депутат.
По словам Аксакова, система проверки сведений об абоненте представляет собой универсальную программу, доступ к которой будет иметь лишь ограниченный круг организаций, в том числе и коллекторские агентства.
Что не могут делать коллекторы
До 2016 года деятельность коллекторов в России никакими законодательными механизмами не регулировалась, поэтому они частенько выходили за рамки правового поля, не гнушаясь хамством, угрозами, порчей имущества и даже насилием. Два года назад ситуация изменилась, был принят федеральный закон, устанавливающий нормы приличия для профессиональных взыскателей долгов.
В документе было чётко прописано, какие методы агентства могут использовать в своей работе, а какие нет. С января 2018 года вступили в силу свежие поправки к закону, серьёзно ограничивающие деятельность агентств. Отныне кредиторы не имеют права звонить со скрытых номеров или отправлять СМС.
При этом новые правила ограничивают и сферу присутствия коллекторов. К примеру, они не могут взыскивать задолженность в жилищно-коммунальной сфере. Кроме того, введён запрет на привлечение для одновременной работы с должником сразу нескольких коллекторских организаций.
Ранее коллекторы могли звонить и писать должникам и их родным в любое время, но действующая редакция закона серьёзно урезает их возможности. Согласно поправкам, коллекторы не имеют права звонить по ночам, а время общения с клиентами по телефону в будние дни начинается в 8 утра и заканчивается в 10 вечера. В выходные и праздничные дни звонить разрешено с 9 утра до 8 вечера. При этом коллекторам запрещено звонить родственникам или близким должника.
Кроме того, законодательно ограничили и число личных встреч. Коллектор имеет право встречаться с неплательщиком не чаще одного раза в день, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Также им запрещается звонить беременным и женщинам, у которых есть ребёнок младше полутора лет, людям, которые находятся на лечении в медучреждениях и инвалидам I группы.
На любые угрозы должнику и тем более порчу его имущества закон также накладывает табу. Агентства не могут обращаться к клиенту банка, просрочившему выплаты, если в кредитном договоре нет пункта, разрешающего привлечение сторонних структур.
Ещё одним серьёзным нарушением деятельности коллекторов будут считаться звонки или письма должнику по прошествии четырёх месяцев с момента просрочки по займу.
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