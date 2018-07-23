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Коллекторы больше не смогут угрожать гражданам
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Коллекторы больше не смогут угрожать гражданам 

Парламентская газета 18 минут назад
Фото: Парламентская газета
Уже скоро российские граждане избавятся от неправомерных назойливых звонков банкиров и коллекторов, сохранив при этом свою положительную кредитную историю, сообщил «Парламентской газете» председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
Комментируя внесенный 20 июля в Госдуму законопроект, предполагающий создание единой системы проверки сведений об абоненте, депутат заверил, что новый кибер-инструмент полностью снимет проблему «токсичных» SIM-карт.
«Бывает так, что «симка» принадлежала другому человеку, который ранее брал кредит, после чего была перепродана третьему лицу. И вот ему начинают названивать банки и коллекторы с требованием вернуть долг. А на самом деле к этому долгу он не имеет никакого отношения. Предлагаемая система проверки решает эту проблему: кредиторы делают запрос и мгновенно получают корректную информацию, у них отпадает необходимость третировать этого человека», — уточнил депутат.
Эти же «токсичные» SIM-карты, по мнению Аксакова, существенно повышают риски использования мобильных телефонов для подтверждения юридически значимых действий при взаимодействии граждан с бюро кредитных историй и различными государственными информационными системами.
По данным Роскомнадзора, проблема оборота «токсичных» SIM-карт имеет системный характер. Только в марте 2018 года совместно с представителями МВД было изъято 4615 незаконно распространяемых SIM-карт. Из них 3305 принадлежали ПАО «ВымпелКом», 372 — ПАО «МегаФон», 634 — ПАО «МТС», 177 — ООО «Т2 Мобайл» и 127 — другим операторам связи. В июле было изъято уже более 20,7 тысяч «токсичных симок».
По мнению Аксакова, предложенная мера по повышению безопасности имеет и другое положительное свойство. Уже сейчас многие банки предоставляют кредит по заявке граждан через мобильное приложение, соответственно, в будущем количество таких услуг будет только расти и вопрос корректной идентификации заемщика выйдет на первый план.
«Как правило при заключении договора с кредитной организацией гражданин оставляет сведения о себе в том числе и номер телефона. В настоящее время банки не могут проверить подлинность данных. Предлагаемая нами система проверки поможет им мгновенно определить, кому на самом деле принадлежит номер телефона — заемщику или кому-то другому. И если система ответит, что SIM-карта находится в собственности другого человека, то появится тема для дополнительных вопросов к такому гражданину», — пояснил глава комитета, добавив при этом, что на основании полученных сведений банк будет принимать решении о выдачи кредита более взвешенно.
Ранее «Парламентская газета» писала, что система проверки сведений об абоненте представляет собой универсальную программу, доступ к которой будет иметь лишь ограниченный круг организаций — банки и коллекторские агентства.
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