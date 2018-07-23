Коллекторы больше не смогут угрожать гражданам

Уже скоро российские граждане избавятся от неправомерных назойливых звонков банкиров и коллекторов, сохранив при этом свою положительную кредитную историю, сообщил « Парламентской газете » председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков

Комментируя внесенный 20 июля в Госдуму законопроект, предполагающий создание единой системы проверки сведений об абоненте, депутат заверил, что новый кибер-инструмент полностью снимет проблему «токсичных» SIM-карт.

«Бывает так, что «симка» принадлежала другому человеку, который ранее брал кредит, после чего была перепродана третьему лицу. И вот ему начинают названивать банки и коллекторы с требованием вернуть долг. А на самом деле к этому долгу он не имеет никакого отношения. Предлагаемая система проверки решает эту проблему: кредиторы делают запрос и мгновенно получают корректную информацию, у них отпадает необходимость третировать этого человека», — уточнил депутат.

Эти же «токсичные» SIM-карты, по мнению Аксакова, существенно повышают риски использования мобильных телефонов для подтверждения юридически значимых действий при взаимодействии граждан с бюро кредитных историй и различными государственными информационными системами.

По мнению Аксакова, предложенная мера по повышению безопасности имеет и другое положительное свойство. Уже сейчас многие банки предоставляют кредит по заявке граждан через мобильное приложение, соответственно, в будущем количество таких услуг будет только расти и вопрос корректной идентификации заемщика выйдет на первый план.

«Как правило при заключении договора с кредитной организацией гражданин оставляет сведения о себе в том числе и номер телефона. В настоящее время банки не могут проверить подлинность данных. Предлагаемая нами система проверки поможет им мгновенно определить, кому на самом деле принадлежит номер телефона — заемщику или кому-то другому. И если система ответит, что SIM-карта находится в собственности другого человека, то появится тема для дополнительных вопросов к такому гражданину», — пояснил глава комитета, добавив при этом, что на основании полученных сведений банк будет принимать решении о выдачи кредита более взвешенно.

Ранее «Парламентская газета» писала, что система проверки сведений об абоненте представляет собой универсальную программу, доступ к которой будет иметь лишь ограниченный круг организаций — банки и коллекторские агентства.